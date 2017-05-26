نالت جائزة "بهجت أبو غريبة" لثقافة المقاومة تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد بالأردن

منح مجلس أمناء جائزة "بهجت أبو غربية" لثقافة المقاومة في الأردن بالتنسيق مع رابطة الكتاب الأردنيين المجاهدة الجزائرية، جميلة بوحيرد جائزته لعام 2017 في حفل نظم مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مصدر من السفارة الجزائرية بعمان، أن جائزة "بهجت ابو غريب" تجسد - حسب رئيس مجلس أمنائها صبحي غوشة "المقاومة العربية فعلا وتعني بالإبداع والممارسة والتمسك بحق العودة والتحرير والحق الثابت بكل فلسطين ورفض الخضوع للعدو والتطبيع معه"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكرمت السيدة بوحيرد "عرفانا بالدور الذي قامت به إبان الثورة وباعتبارها رمزا للمجاهدين ومثالا للكفاح والتضحية من أجل استقلال الجزائر"، يضيف قائلا.

وتسلم الجائزة التي تقدم للعام الخامس المصادف لذكرى وفاة أبو غربية صاحب الجائزة عن جميلة بوحيرد الملحق الثقافي في السفارة الجزائرية غليب رزمان الذي أكد في كلمة ان جميلة بوحيرد "تعتبر رمزا لكفاح المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ومثالا عن مشاركتها إلى جانب أخيها الرجل في مسار التحرير الوطني من اجل نيل الاستقلال والحرية".

من جهته، قال غوشة بان بوحيرد هي المرأة التي "صفق لها التاريخ طويلا محبة واعتزازا وتقديرا"، مؤكدا أنها ''رمز مضيء من رموز الكرامة العربية والحرية والإنسانية وهي تجسيد للنزوع المقدس نحو كل ما هو جميل في الحياة البشرية".