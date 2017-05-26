قامت مؤخرا الجمعية الوطنية "الهواة الجزائريون للراديو" بزيارة رسمية مدتها 6 أيام إلى الأراضي الصحراوية المحررة وبالضبط إلى بلدة "بئر لحلو"، إضافة إلى مخيمات اللاجئين بولاية تندوف.
وتعتبر هذه الزيارة بالنسبة لـ"الهواة الجزائريين للراديو" الأولى من نوعها، وذلك منذ تأسيسها عام 1963. وحسب بيان تلقت "الشروق" نسخة عنه، فإن الزيارة التي قام بها الوفد الجزائري المتكون من 15 ناشطا ويترأسه رئيس الجمعية عفيف بن لاغا تندرج في إطار الاحتفالات الرسمية للذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو، وقد تخللتها ندوات صحفية وحصص إذاعية عبر إذاعة تندوف الجهوية وكذا التلفزيون الصحراوي، بالإضافة إلى حدث آخر والمتمثل في إجراء اتصالات عبر اللاسلكي باستعمال الرمز الخاص بالتظاهرة S07X والذي يجمع بين رمز الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية S0 والجزائري X7.
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بمبادرة جمعية "الهواة الجزائريون للراديو" ولمدة 6 أيام
15 جزائريا في الأراضي الصحراوية احتفالا بذكرى تأسيس "البوليساريو"
إيمان.ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
قامت مؤخرا الجمعية الوطنية "الهواة الجزائريون للراديو" بزيارة رسمية مدتها 6 أيام إلى الأراضي الصحراوية المحررة وبالضبط إلى بلدة "بئر لحلو"، إضافة إلى مخيمات اللاجئين بولاية تندوف.
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وتعتبر هذه الزيارة بالنسبة لـ"الهواة الجزائريين للراديو" الأولى من نوعها، وذلك منذ تأسيسها عام 1963. وحسب بيان تلقت "الشروق" نسخة عنه، فإن الزيارة التي قام بها الوفد الجزائري المتكون من 15 ناشطا ويترأسه رئيس الجمعية عفيف بن لاغا تندرج في إطار الاحتفالات الرسمية للذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو، وقد تخللتها ندوات صحفية وحصص إذاعية عبر إذاعة تندوف الجهوية وكذا التلفزيون الصحراوي، بالإضافة إلى حدث آخر والمتمثل في إجراء اتصالات عبر اللاسلكي باستعمال الرمز الخاص بالتظاهرة S07X والذي يجمع بين رمز الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية S0 والجزائري X7.