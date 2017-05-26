اقرّ اتحاد التجار بوجود ثغرة رقابية بمدخل أسواق الجملة لا سيما منها تلك التي تعني بالخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، ما شجع بروز ظاهرة بيع الشوائب وحتى المنتج الفاسد حيث يعمد السماسرة المتحكمين في القطاع إلى بيع مواد ومنتجات فاسدة يتم وضعها في الأسفل مقابل تسبيق الأجود منها بالأعلى لجلب أعين الوكلاء الناشطين على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه في وقت يجبر الزبون على اقتناء المتضرر منها وحتى الشوائب الزائدة.
وقال المنسق الولائي لاتحاد التجار سيد علي بوكروش لـ"الشروق"، أن الأعوان الذين تضعهم وزارة التجارة للمراقبة وقمع الغش، استثنوا أسواق الجملة بعدما اقتصرت مهامهم على تفتيش أسواق التجزئة أو المحلات، داعيا إلى تخصيص فرق مراقبة عند مدخل أبواب أسواق الجملة شأن سوق الكاليتوس الذي يستقبل يوميا أطنانا من النفايات اغلبها الشوائب الزائدة التي تباع للوكلاء وبالتالي وصولها بوزن زائد للمستهلك الذي يجد نفسه مجبرا على شراء النفايات و"الزبالة" بأمواله أمام انهيار قدرته الشرائية.
ويقول المتحدث إن "الدلاع" مثلا تدخل منه كميات فاسدة أو منها ماهي مسقية بمياه الصرف الصحي ما يجبر بعض الوكلاء إلى رميه مشكلا أكواما من النفايات بالسوق ليكون التنظيف على عاتق الولاية الذي تحدث وفي السياق عن السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في زمام الأمور، بدءا من استغلال الأراضي الفلاحية وتشغيل الفلاحين لديهم.
ويؤكد بوكروش أن بيع المنتج الفلاحي للوكلاء داخل أسواق الجملة والتي أصبحت بدورها قائمة على هؤلاء السماسرة بعدما لجأ البعض من الوكلاء إلى "البزنسة" بمحلات أسواق الجملة عن طريق كرائها للسماسرة بأثمان مرتفعة رغم السعر الرمزي المتعامل به في المجال شان الكاليتوس والذي ينشط به سوى 20 بالمئة من أصحاب المحلات والبقية في قبضة السماسرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"أحترم قرار الرئيس.. أنا ضحية مؤامرة وسأقاضي من شوه سُمعتي"!
2قرار الرئيس سيّد ولا يُناقش.. وإقالة بن عقون مؤامرة ضدي
3الرباط ترحل صحفيا جزائريا
4هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
5رشحنا عدة إطارات ووقع الاختيار على بن عقون
Français English
الرأي
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
اتحاد التجار يطالب بتفعيل آليات الرقابة
منتجات فاسدة وأخرى مليئة بالنفايات بأسواق الجملة
راضية مرباح
اقرّ اتحاد التجار بوجود ثغرة رقابية بمدخل أسواق الجملة لا سيما منها تلك التي تعني بالخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، ما شجع بروز ظاهرة بيع الشوائب وحتى المنتج الفاسد حيث يعمد السماسرة المتحكمين في القطاع إلى بيع مواد ومنتجات فاسدة يتم وضعها في الأسفل مقابل تسبيق الأجود منها بالأعلى لجلب أعين الوكلاء الناشطين على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه في وقت يجبر الزبون على اقتناء المتضرر منها وحتى الشوائب الزائدة.
تغطيات ذات صلة
"مستودعات" تقدّم دروس الدعم ليلا لمترشحي البكالوريا
ولايات بلا ولاة ومؤسسات إستراتيجية بلا مديرين
منتجات فاسدة وأخرى مليئة بالنفايات بأسواق الجملة
99 بالمائة من مترشحي البكالوريا ضيعوا البطاقات البيومترية
الإتحاد الأوروبي اشترط السن أقل من 30 سنة في منح التكوين الإقامي
وقال المنسق الولائي لاتحاد التجار سيد علي بوكروش لـ"الشروق"، أن الأعوان الذين تضعهم وزارة التجارة للمراقبة وقمع الغش، استثنوا أسواق الجملة بعدما اقتصرت مهامهم على تفتيش أسواق التجزئة أو المحلات، داعيا إلى تخصيص فرق مراقبة عند مدخل أبواب أسواق الجملة شأن سوق الكاليتوس الذي يستقبل يوميا أطنانا من النفايات اغلبها الشوائب الزائدة التي تباع للوكلاء وبالتالي وصولها بوزن زائد للمستهلك الذي يجد نفسه مجبرا على شراء النفايات و"الزبالة" بأمواله أمام انهيار قدرته الشرائية.
ويقول المتحدث إن "الدلاع" مثلا تدخل منه كميات فاسدة أو منها ماهي مسقية بمياه الصرف الصحي ما يجبر بعض الوكلاء إلى رميه مشكلا أكواما من النفايات بالسوق ليكون التنظيف على عاتق الولاية الذي تحدث وفي السياق عن السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في زمام الأمور، بدءا من استغلال الأراضي الفلاحية وتشغيل الفلاحين لديهم.
ويؤكد بوكروش أن بيع المنتج الفلاحي للوكلاء داخل أسواق الجملة والتي أصبحت بدورها قائمة على هؤلاء السماسرة بعدما لجأ البعض من الوكلاء إلى "البزنسة" بمحلات أسواق الجملة عن طريق كرائها للسماسرة بأثمان مرتفعة رغم السعر الرمزي المتعامل به في المجال شان الكاليتوس والذي ينشط به سوى 20 بالمئة من أصحاب المحلات والبقية في قبضة السماسرة.