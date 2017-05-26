اتحاد التجار يطالب بتفعيل آليات الرقابة منتجات فاسدة وأخرى مليئة بالنفايات بأسواق الجملة

اقرّ اتحاد التجار بوجود ثغرة رقابية بمدخل أسواق الجملة لا سيما منها تلك التي تعني بالخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، ما شجع بروز ظاهرة بيع الشوائب وحتى المنتج الفاسد حيث يعمد السماسرة المتحكمين في القطاع إلى بيع مواد ومنتجات فاسدة يتم وضعها في الأسفل مقابل تسبيق الأجود منها بالأعلى لجلب أعين الوكلاء الناشطين على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه في وقت يجبر الزبون على اقتناء المتضرر منها وحتى الشوائب الزائدة.

وقال المنسق الولائي لاتحاد التجار سيد علي بوكروش لـ"الشروق"، أن الأعوان الذين تضعهم وزارة التجارة للمراقبة وقمع الغش، استثنوا أسواق الجملة بعدما اقتصرت مهامهم على تفتيش أسواق التجزئة أو المحلات، داعيا إلى تخصيص فرق مراقبة عند مدخل أبواب أسواق الجملة شأن سوق الكاليتوس الذي يستقبل يوميا أطنانا من النفايات اغلبها الشوائب الزائدة التي تباع للوكلاء وبالتالي وصولها بوزن زائد للمستهلك الذي يجد نفسه مجبرا على شراء النفايات و"الزبالة" بأمواله أمام انهيار قدرته الشرائية.

ويقول المتحدث إن "الدلاع" مثلا تدخل منه كميات فاسدة أو منها ماهي مسقية بمياه الصرف الصحي ما يجبر بعض الوكلاء إلى رميه مشكلا أكواما من النفايات بالسوق ليكون التنظيف على عاتق الولاية الذي تحدث وفي السياق عن السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في زمام الأمور، بدءا من استغلال الأراضي الفلاحية وتشغيل الفلاحين لديهم.

ويؤكد بوكروش أن بيع المنتج الفلاحي للوكلاء داخل أسواق الجملة والتي أصبحت بدورها قائمة على هؤلاء السماسرة بعدما لجأ البعض من الوكلاء إلى "البزنسة" بمحلات أسواق الجملة عن طريق كرائها للسماسرة بأثمان مرتفعة رغم السعر الرمزي المتعامل به في المجال شان الكاليتوس والذي ينشط به سوى 20 بالمئة من أصحاب المحلات والبقية في قبضة السماسرة.