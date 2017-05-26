غلاكسي "أس 8" وبلاي ستيشن"4" ولوحة رقمية للفائزين "أوريدو" يعلن عن مسابقة "Club Jeux" لشهر رمضان

أعلن متعامل الهاتف النقال"أوريدو"، عن تخفيض 50% على سعر الاشتراك لخدمته "Club Jeux " طوال شهر رمضان ويومي عيد الفطر، كما أطلق مسابقة تسمح بالفوز بجوائز رائعة.

وأضاف "أوريدو"، في بيان له الأربعاء، تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أنه علاوة عن التخفيض المعلن عنه في سعر الاشتراك الأسبوعي إلى 50 دج فقط عوض 100 دج، سيستفيد الزبون، عند كل إشتراك جديد لخدمة "Club Jeux"، من أسبوع مجاني وثلاثة ألعاب جديدة قابلة للتحميل كل أسبوع على هاتفته الذكي، تحت نظام"أندرويد"، أوهاتفه متعدد الوسائط، من بين مجموعة من آخر الألعاب.

كما سيفوز الزبائن الأوائل المشتركين في الخدمة، خلال الشهر الفضيل، والذين حمّلوا أكبر عدد من الألعاب، على إحدى الجوائز الثلاثة التالية وهي هاتف سامسونغ غلاكسي "أس 8" الجديد، أوجهاز بلاي ستايشن" 4"، أو لوحة رقمية.

وللإستفادة من هذا العرض الترويجي المتميز، والمشاركة في مسابقة " Club Jeux "، ما على الزبون سوى الولوج مباشرة إلى http://jeux.ospace.dz وتحميل أكبر عدد من الألعاب.