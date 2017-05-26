قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الخميس، إن حياة الرئيس المسجون في خطر بسبب تدهور حالته الصحية ونقص العلاج، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وانتخب مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، رئيساً عام 2012، ثم عزله الجيش بعد ذلك بعام في انقلاب الثالث من جويلية عام 2013. واحتجزته السلطات على الفور وصدر عليه بعد ذلك حكم بالسجن 20 عاماً.
وقال عبد المقصود: "قدمنا اليوم بلاغاً للنائب العام.. طلبنا من النائب العام التحقيق في واقعة الإهمال الصحي الذي يلقاه (مرسي)".
ويقول محامي مرسي وأسرته، إنه أبلغهم بأنه أصيب مرتين بغيبوبة السكر هذا الشهر وأنه لم يحصل على العلاج المناسب في السجن. ويطالب بنقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
وأمضى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، معظم فترة حبسه في مستشفى عسكري بسبب تردي حالته الصحية. وأفرج عنه في آخر الأمر.
وأكدت مصادر في مصلحة السجون المصرية، أن مرسي أصيب بغيبوبة سكر في الآونة الأخيرة، لكنها نفت تعرضه لسوء المعاملة. وأضافت أنه حصل على العلاج اللازم.
وأظهر تقرير خاص لرويترز في 2015، أن أكثر من 100 سجين، معظمهم إسلاميون، لقوا حتفهم جراء الإهمال الطبي منذ سيطرة الجيش على السلطة في 2013.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بإنقاذ حياة مرسي.
وقالت الجماعة في بيان، إنها تطالب "الجميع بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الرئيس مرسي وحياة جميع المعتقلين الذين يتعرضون للقتل الممنهج وتحمل الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن حياتهم جميعاً".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الرباط تخلت عن التزاماتها وعليها ألا تترك اللاجئين يموتون في الصحراء
2هكذا علّق القرضاوي على وضعه في قائمة الإرهاب
3الخليجيون يدفعون حماس إلى توطيد علاقتها بإيران
4"وجود قادة حماس بقطر يمثل مشكلة للمنطقة؟!"
5قطر تنشر نتائج التحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية
Français English
الرأي
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
محامي الرئيس المصري الأسبق:
مرسي يفتقر إلى العلاج مع تدهور صحته
وكالات - الشروق أونلاين
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الخميس، إن حياة الرئيس المسجون في خطر بسبب تدهور حالته الصحية ونقص العلاج، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
مرسي يفتقر إلى العلاج مع تدهور صحته
انتحارية تقتل 30 شخصاً جنوبي العراق
هكذا علّق القرضاوي على وضعه في قائمة الإرهاب
غارات كثيفة للتحالف الدولي على الرقة السورية
ضغوط على تيريزا ماي بعد تراجع المحافظين
وانتخب مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، رئيساً عام 2012، ثم عزله الجيش بعد ذلك بعام في انقلاب الثالث من جويلية عام 2013. واحتجزته السلطات على الفور وصدر عليه بعد ذلك حكم بالسجن 20 عاماً.
وقال عبد المقصود: "قدمنا اليوم بلاغاً للنائب العام.. طلبنا من النائب العام التحقيق في واقعة الإهمال الصحي الذي يلقاه (مرسي)".
ويقول محامي مرسي وأسرته، إنه أبلغهم بأنه أصيب مرتين بغيبوبة السكر هذا الشهر وأنه لم يحصل على العلاج المناسب في السجن. ويطالب بنقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
وأمضى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، معظم فترة حبسه في مستشفى عسكري بسبب تردي حالته الصحية. وأفرج عنه في آخر الأمر.
وأكدت مصادر في مصلحة السجون المصرية، أن مرسي أصيب بغيبوبة سكر في الآونة الأخيرة، لكنها نفت تعرضه لسوء المعاملة. وأضافت أنه حصل على العلاج اللازم.
وأظهر تقرير خاص لرويترز في 2015، أن أكثر من 100 سجين، معظمهم إسلاميون، لقوا حتفهم جراء الإهمال الطبي منذ سيطرة الجيش على السلطة في 2013.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بإنقاذ حياة مرسي.
وقالت الجماعة في بيان، إنها تطالب "الجميع بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الرئيس مرسي وحياة جميع المعتقلين الذين يتعرضون للقتل الممنهج وتحمل الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن حياتهم جميعاً".