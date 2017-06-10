أكد أن الأزمة النفطية متواصلة بوتفليقة يغلق باب الإستدانة من الخارج

أغلق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، باب اللجوء للمدينوية الخارجية لمواجهة آثار الأزمة النفطية، داعيا حكومة عبد المجيد تبون إلى التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية توج اجتماع مجلس الوزراء أنه "أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.

واوضح أنه أكد على "ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد" كما توقع بوتفليقة "أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها".

ووفق البيان "كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و عصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية والسوق المالية".

ويعد هذا القرار من قبل بوتفليقة بمثابة نهاية لجدل يدور منذ أشهر، بشان إمكانية اللجوء إلى الإستدانة من الخارج لموجهة تبعات الازمة النفطية وتمويل برامج استثمارية.