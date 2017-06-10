شهدت، محلات بيع الذهب، خلال شهر رمضان تراجعا ملحوظا من طرف الجزائريين، ورغم ذلك لم يعرف سعر الغرام من هذا المعدن الأصفر، انخفاضا، حيث بقي في حدود الـ8 ألاف دج، وبالمقابل فإن السوق الموازية "الدلالة" عرفت انتعاشا عن طريق اللجوء إليها بحثا عن أسعار مناسبة، ويأتي هذا قبل الدخول في النصف الأخير من الشهر الكريم.
ويجد الكثير من الجزائريين، ورغم مصاريف الشهر، التي أنهكتهم، مضطرين لشراء الذهب، حيث تفرض بعض التقاليد والعادات ذلك، وتعتبر "المهيبة" التي يقدمها الخطيب يومي عيد الفطر، وهدايا الأطفال الذين يخضعون لعمليات الختان، أحد الحتميات التي تجعل بعض العائلات تشتري الذهب.
وحسب استطلاع للشروق، في بعض محلات بيع الذهب، فإن الإقبال ضئيل جدا، ويكاد يكون منعدم أحيانا، وهو ما أكده لنا مجوهراتي بحسين داي، والذي قال إن شراء الذهب في شهر رمضان يقتصر على ميسوري الحال، مؤكدا أن سعر الغرام الواحد يتراوح بين 6500دج و8000دج، وهي نفس الأسعار التي كانت قبل حلول الشهر.
وقد رصدت الشروق عددا من نقاط بيع الذهب، قديم وجديد في أحياء العاصمة، وهو ما يعكس انتشارا واسعا لتجارة الذهب الفوضوية، في وقت تشهد فيه المحلات الرسمية لبيعه، عزوف الزبائن، وما شجع على انتعاش هذه السوق حاجة بعض العائلات لمصاريف إضافية، جعلتها تبيع مجوهراتها وحليها على الأرصفة وأمام البنوك والمؤسسات العمومية وفي الأسواق
وفي سوق السكوار بالعاصمة، لجأ بعض الشباب إلى بيع الذهب القديم، فيما تسابقت النسوة أمام بلدية الجزائر الوسطى وفي واد كنيس وساحة الأمير، إلى بيع ذهب جديد وقديم.
وأغلب المقبلين على شراء الذهب في شهر رمضان، يقصدون سوق الدلالة بحثا عن أسعار مناسبة ورخيصة، والمهم حسب إحدى السيدات أنها تضمن المهيبة التي سيقدمها ابنها لخطيبته يوم العيد.
وأوضح، رئيس جمعية التجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، للشروق أن انتشار السوق الموازية لبيع الذهب وبطريقة فوضوية، راجع لاضطرار بعض العائلات إلى ذلك قصد ضمان لقمة العيش، معتبرا غياب الرقابة وراء هذا الانتشار الفاضح.
وقال إن بقاء سعر الذهب في المحلات على حاله رغم انخفاض السعر في السوق العالمية، راجع إلى تكاليف الاستيراد وانخفاض الدينار، حيث دعا إلى تشجيع الحرفيين لصناعة المجوهرات في الجزائر بدل استيرادها.
من جهته، دعا مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى مراقبة أسواق الدلالة للذهب، وقال إنها تستغل الجزائريين، الذين يهربون إليها بحثا عن أسعار مناسبة، ويبيعون ذهبا مغشوشا.
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شهدت، محلات بيع الذهب، خلال شهر رمضان تراجعا ملحوظا من طرف الجزائريين، ورغم ذلك لم يعرف سعر الغرام من هذا المعدن الأصفر، انخفاضا، حيث بقي في حدود الـ8 ألاف دج، وبالمقابل فإن السوق الموازية "الدلالة" عرفت انتعاشا عن طريق اللجوء إليها بحثا عن أسعار مناسبة، ويأتي هذا قبل الدخول في النصف الأخير من الشهر الكريم.
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ويجد الكثير من الجزائريين، ورغم مصاريف الشهر، التي أنهكتهم، مضطرين لشراء الذهب، حيث تفرض بعض التقاليد والعادات ذلك، وتعتبر "المهيبة" التي يقدمها الخطيب يومي عيد الفطر، وهدايا الأطفال الذين يخضعون لعمليات الختان، أحد الحتميات التي تجعل بعض العائلات تشتري الذهب.
وحسب استطلاع للشروق، في بعض محلات بيع الذهب، فإن الإقبال ضئيل جدا، ويكاد يكون منعدم أحيانا، وهو ما أكده لنا مجوهراتي بحسين داي، والذي قال إن شراء الذهب في شهر رمضان يقتصر على ميسوري الحال، مؤكدا أن سعر الغرام الواحد يتراوح بين 6500دج و8000دج، وهي نفس الأسعار التي كانت قبل حلول الشهر.
وقد رصدت الشروق عددا من نقاط بيع الذهب، قديم وجديد في أحياء العاصمة، وهو ما يعكس انتشارا واسعا لتجارة الذهب الفوضوية، في وقت تشهد فيه المحلات الرسمية لبيعه، عزوف الزبائن، وما شجع على انتعاش هذه السوق حاجة بعض العائلات لمصاريف إضافية، جعلتها تبيع مجوهراتها وحليها على الأرصفة وأمام البنوك والمؤسسات العمومية وفي الأسواق
وفي سوق السكوار بالعاصمة، لجأ بعض الشباب إلى بيع الذهب القديم، فيما تسابقت النسوة أمام بلدية الجزائر الوسطى وفي واد كنيس وساحة الأمير، إلى بيع ذهب جديد وقديم.
وأغلب المقبلين على شراء الذهب في شهر رمضان، يقصدون سوق الدلالة بحثا عن أسعار مناسبة ورخيصة، والمهم حسب إحدى السيدات أنها تضمن المهيبة التي سيقدمها ابنها لخطيبته يوم العيد.
وأوضح، رئيس جمعية التجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، للشروق أن انتشار السوق الموازية لبيع الذهب وبطريقة فوضوية، راجع لاضطرار بعض العائلات إلى ذلك قصد ضمان لقمة العيش، معتبرا غياب الرقابة وراء هذا الانتشار الفاضح.
وقال إن بقاء سعر الذهب في المحلات على حاله رغم انخفاض السعر في السوق العالمية، راجع إلى تكاليف الاستيراد وانخفاض الدينار، حيث دعا إلى تشجيع الحرفيين لصناعة المجوهرات في الجزائر بدل استيرادها.
من جهته، دعا مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى مراقبة أسواق الدلالة للذهب، وقال إنها تستغل الجزائريين، الذين يهربون إليها بحثا عن أسعار مناسبة، ويبيعون ذهبا مغشوشا.