أفارقة يسرقون 590 مليون من شركة خاصة بالعاصمة

تعرضت شركة خاصة بنواحي حي سيدي يحيى ببئر مراد رايس بالعاصمة للسرقة، على يد 5 أفارقة من مالي، بالتواطؤ مع حارسها، وهو الآخر من جنسية إفريقية، ليستولوا على صندوق فلاذي، إضافة إلى مبلغ 590 مليون سنتيم..

وبعد تنفيذ خطتهم تمكّن أربعة من أفراد العصابة من الهروب بعد توجههم إلى مالي عبر حدود تمنراست، فيما بقي واحد منهم، ليتم التوصل إليه من قبل مصالح الأمن، حيث تبيّن من خلال التحريات الأمنية أنه قام باستئجار مركبة من وكالة لكراء السيارات، بعدما قدم جواز سفره كضمان، ليتكفّل بمهمة حمل الأغراض محل السرقة.

وبتقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن نسبت إليه جنحة تكوين جمعية أشرار، والسرقة بتوفر ظرف الليل، طالب ممثل الحق العام بجلسة المحكمة أول أمس بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقه.