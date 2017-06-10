تحسبا لعيد الفطر المبارك تقديم موعد صب معاشات المتقاعدين

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تقديم تاريخ دفع منح ومعاشات المتقاعدين لهذا الشهر وذلك تحسبا لعيد الفطر المبارك، حسب ما علم اليوم السبت لدى الوزارة.

وأفاد ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تقرر صب هذه المنح يوم 20 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون منحهم عادة يومي 20 و22 من كل شهر ويوم 21 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضونها عادة يومي 24 و26 من كل شهر.

وستتم هذه العملية بالتنسيق بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح بريد الجزائر قصد السماح لهذه الفئة من تلبية حاجيات العيد.