أثبتت الحلقات الأخيرة التي قدّمها "اليوتيوبر" أنس تينا عبر برنامجه "التجرية2"، المذاععلى قناة "الشروق نيوز"، أن البرنامج تعدى صداه حدود الشارع الجزائري وأصبح له متابعين في فلسطين ومصر والمغرب وتونس والأردن و.. و.. بعدما صنعت حلقاته الأخيرة الحدث على عديد الصفحات "الفايسبوكية"، منها على سبيل المثال لا الحصر، حلقة المغرب التي بلغت مليوني مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.
نجح أنس تينا في حلقة "مغربي في شوارع الجزائر"، ومن خلال آراء عديد المتدخلين، أن يثبت أن السياسة هي من تصنع المشاكل بين أي شعبين، خصوصا وأن هذا الرأي لم يظهر من خلال ردود فعل الجزائريين الذين التقتهم كاميرا "التجربة2" فحسب، بل من خلال تفاعل الجمهور المغربي أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدرك الكثير من المغاربة أن ما يستقبلونه عبر الإعلام ليس بالصورة الحقيقية للشعب الجزائري.
صدى "التجربة الاجتماعية" لم يكن في المغرب فحسب، إذ وعبر جولة سريعة عبر صفحات "الفايسبوك"، ستجد مثلا أن حلقة "الشيعي في الجزائر" تفاعل معها آلاف الأردنيين والسعوديين والتونسيين، في حين أن حلقة فلسطين تم التطرق إليها في الصحافة الفلسطينية على غرار "القدس العربي".
في مقابل ذلك، يمكن اعتبار حلقة "مصري في شوارع الجزائر" بمثابة الحلقة التي كان لها الصدى الأكبر خارج الجزائر، خاصة بعدما قام برنامج "التجربة2"
-وهذا ما يحسب لأنس- بترجمة الحلقة إلى اللغة العربية الفصحى.
في هذه الحلقة استغرب البعض دفاع الجزائريين عن "المصري" في صورة تبيّن أن الجزائريين لا يحبون الظلم، وذلك عكس ما روّج له الإعلام المصري في فترة من الفترات (بين سنتي 2009 و2010 إبان الأزمة الكروية الشهيرة). ولعل من أقوى التعليقات التي يمكن التوقف عندها: مصري اعترف بأنه كان لا يحب الجزائر لكنه بعد بث البرنامج أصبح الجزائريون عنده من أقرب الشعوب إليه.
وانتقل صدى "التجربة2" إلى الصحافة المصرية، والبداية كانت مع جرائد معروفة خصّصت مواضيع عديدة عن "التجربة الاجتماعية" على غرار جريدة "اليوم السابع" وجريدة "الجمهورية"، وصولا إلى الفضائيات المصرية التي عرضت الحلقة كاملة، عدا التقارير الخاصة التي بُثت على قناتي "on tv" و"dmc " وعديد القنوات.
هذا وعلمنا أن قناة "mbc" التي تبث برنامج "الصدمة"، تحضر حاليا لتقرير سيصوّر مع أنس تينا عن تجربته مع هذا البرنامج، ونجاحه في تعدي حدود الجزائر. ضف إلى هذا تخصيص مجلة "Jeune Afrique" تغطية خاصة للبرنامج وحوار مطوّل مع أنس تينا.
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صدى "التجربة2" لأنس تينا يتعدى حدود الشارع الجزائري!!
رابح / ع
أثبتت الحلقات الأخيرة التي قدّمها "اليوتيوبر" أنس تينا عبر برنامجه "التجرية2"، المذاععلى قناة "الشروق نيوز"، أن البرنامج تعدى صداه حدود الشارع الجزائري وأصبح له متابعين في فلسطين ومصر والمغرب وتونس والأردن و.. و.. بعدما صنعت حلقاته الأخيرة الحدث على عديد الصفحات "الفايسبوكية"، منها على سبيل المثال لا الحصر، حلقة المغرب التي بلغت مليوني مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.
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نجح أنس تينا في حلقة "مغربي في شوارع الجزائر"، ومن خلال آراء عديد المتدخلين، أن يثبت أن السياسة هي من تصنع المشاكل بين أي شعبين، خصوصا وأن هذا الرأي لم يظهر من خلال ردود فعل الجزائريين الذين التقتهم كاميرا "التجربة2" فحسب، بل من خلال تفاعل الجمهور المغربي أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدرك الكثير من المغاربة أن ما يستقبلونه عبر الإعلام ليس بالصورة الحقيقية للشعب الجزائري.
صدى "التجربة الاجتماعية" لم يكن في المغرب فحسب، إذ وعبر جولة سريعة عبر صفحات "الفايسبوك"، ستجد مثلا أن حلقة "الشيعي في الجزائر" تفاعل معها آلاف الأردنيين والسعوديين والتونسيين، في حين أن حلقة فلسطين تم التطرق إليها في الصحافة الفلسطينية على غرار "القدس العربي".
في مقابل ذلك، يمكن اعتبار حلقة "مصري في شوارع الجزائر" بمثابة الحلقة التي كان لها الصدى الأكبر خارج الجزائر، خاصة بعدما قام برنامج "التجربة2"
-وهذا ما يحسب لأنس- بترجمة الحلقة إلى اللغة العربية الفصحى.
في هذه الحلقة استغرب البعض دفاع الجزائريين عن "المصري" في صورة تبيّن أن الجزائريين لا يحبون الظلم، وذلك عكس ما روّج له الإعلام المصري في فترة من الفترات (بين سنتي 2009 و2010 إبان الأزمة الكروية الشهيرة). ولعل من أقوى التعليقات التي يمكن التوقف عندها: مصري اعترف بأنه كان لا يحب الجزائر لكنه بعد بث البرنامج أصبح الجزائريون عنده من أقرب الشعوب إليه.
وانتقل صدى "التجربة2" إلى الصحافة المصرية، والبداية كانت مع جرائد معروفة خصّصت مواضيع عديدة عن "التجربة الاجتماعية" على غرار جريدة "اليوم السابع" وجريدة "الجمهورية"، وصولا إلى الفضائيات المصرية التي عرضت الحلقة كاملة، عدا التقارير الخاصة التي بُثت على قناتي "on tv" و"dmc " وعديد القنوات.
هذا وعلمنا أن قناة "mbc" التي تبث برنامج "الصدمة"، تحضر حاليا لتقرير سيصوّر مع أنس تينا عن تجربته مع هذا البرنامج، ونجاحه في تعدي حدود الجزائر. ضف إلى هذا تخصيص مجلة "Jeune Afrique" تغطية خاصة للبرنامج وحوار مطوّل مع أنس تينا.