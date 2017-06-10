زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسجد فينسبري بارك في شمال لندن قرب موقع هجوم دهست فيه شاحنة فان مجموعة من المصلين، الاثنين.
والتقت ماي داخل المسجد بممثلين من مختلف الطوائف الدينية. وقال لها أحد المسلمين في اللقاء، إن هذا المركز بات مكاناً يتجاوز الاقتصار على دين واحد بل يستخدم من عموم سكان المنطقة.
وأضاف "إنه أمر محزن أن نلتقيك في مثل هذه الظروف"، مضيفاً إن المسجد يلعب دوراً "هائلاً" في المساعدة على مكافحة التطرف في المنطقة.
وقبل هذه الزيارة قالت ماي، إن الكراهية والشر لن ينجحا أبداً بعد أن دهس مهاجم بشاحنة مصلين، في هجوم متعمد على مسلمين أثناء مغادرتهم المسجد.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 دوانينغ ستريت: "هذا الصباح استيقظ بلدنا على أنباء هجوم إرهابي آخر في شوارع عاصمتنا: إنه الهجوم الثاني هذا الشهر وهو مقزز تماماً مثل الهجمات التي سبقته".
وتابعت "كان هجوماً استهدف مرة أخرى مواطنين عاديين وأبرياء يمارسون حياتهم اليومية. هذه المرة كانوا مسلمين بريطانيين أثناء مغادرتهم المسجد بعد الصلاة".
وأضافت أنه سيجري نشر المزيد من رجال الشرطة لبث الطمأنينة وقالت إن بريطانيا تهاونت أكثر من اللازم مع كل أشكال التطرف في الماضي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1شاحنة تدهس مصلّين أمام مسجد في لندن وإصابة عشرة
2أكثرية نيابية ساحقة لماكرون
3أمريكا تسقط مقاتلة سورية قرب الرقة
4ارتفاع عدد القتلى المحتملين في حريق برج لندن إلى 79
5تدريبات عسكرية قطرية تركية في الدوحة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
الفيديو
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
وصفت الاعتداء على المصلين بالـ"مقزز"
ماي تزور مسجد فينسبري بارك بعد هجوم الدهس
وكالات - الشروق أونلاين
زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسجد فينسبري بارك في شمال لندن قرب موقع هجوم دهست فيه شاحنة فان مجموعة من المصلين، الاثنين.
تغطيات ذات صلة
أمريكا: العثور على فتاة مسلمة مقتولة بعد مغادرتها مسجداً
ماي تزور مسجد فينسبري بارك بعد هجوم الدهس
62 قتيلاً في حرائق غابات كبيرة في البرتغال
تدريبات عسكرية قطرية تركية في الدوحة
ارتفاع عدد القتلى المحتملين في حريق برج لندن إلى 79
والتقت ماي داخل المسجد بممثلين من مختلف الطوائف الدينية. وقال لها أحد المسلمين في اللقاء، إن هذا المركز بات مكاناً يتجاوز الاقتصار على دين واحد بل يستخدم من عموم سكان المنطقة.
وأضاف "إنه أمر محزن أن نلتقيك في مثل هذه الظروف"، مضيفاً إن المسجد يلعب دوراً "هائلاً" في المساعدة على مكافحة التطرف في المنطقة.
وقبل هذه الزيارة قالت ماي، إن الكراهية والشر لن ينجحا أبداً بعد أن دهس مهاجم بشاحنة مصلين، في هجوم متعمد على مسلمين أثناء مغادرتهم المسجد.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 دوانينغ ستريت: "هذا الصباح استيقظ بلدنا على أنباء هجوم إرهابي آخر في شوارع عاصمتنا: إنه الهجوم الثاني هذا الشهر وهو مقزز تماماً مثل الهجمات التي سبقته".
وتابعت "كان هجوماً استهدف مرة أخرى مواطنين عاديين وأبرياء يمارسون حياتهم اليومية. هذه المرة كانوا مسلمين بريطانيين أثناء مغادرتهم المسجد بعد الصلاة".
وأضافت أنه سيجري نشر المزيد من رجال الشرطة لبث الطمأنينة وقالت إن بريطانيا تهاونت أكثر من اللازم مع كل أشكال التطرف في الماضي.