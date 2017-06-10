في حصيلة لمصالح أمن الجزائر توقيف 2842 "مشبوه" في مختلف الجرائم بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر ماي 2017 من معالجة 2372 قضية أفضت إلى إيقاف 2842 مشتبه فيهم، من بينهم 1278 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 188 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة علاوة على 1376 شخص متورط في قضايا مختلفة.

وجاء في بيان أمن ولاية الجزائر، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه من بين مجموع القضايا المعالجة 197 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات علاوة على 507 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص من بينها قضية واحدة متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت مصالح الأمن 26 قضية في حين تم معالجة 458 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 85 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة عالجت المصالح 184 قضية، تورط فيها 188 شخص تم إيداع 19 منهم الحبس الاحتياطي. وفي إطار مكافحة المخدرات تم معالجة 1099 قضية، تورط فيها 1278 شخص مع حجز 4.36 كلغ من القنب الهندي، 10934 قرص مهلوسة، 328.21 غرام من الهروين إضافة إلى 1.85 غرام من الكوكايين.

وأضاف البيان بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر أن قوات الشرطة قامت بـ238 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، ومن جهة أخرى في مجال الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 12937 مخالفة مرورية، أين تم سحب 4126 رخصة، كما تم تسجيل 69 حادث مرور أصيب إثرها 82 شخصا بجروح علاوة على تسجيل 5 حالات وفاة، حيث أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

وقامت ذات المصالح بـ1032 عملية حفظ النظام، فيما يخص مجال حماية العمران والبيئة، حيث أجرت 12 عملية هدم بأمر من السلطات الإدارية، في حين تم تسجيل خلال نفس الشهر 59222 مكالمة عبر الخط الأخضر.