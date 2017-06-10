وزارة التجارة تكشف عن أرقام مرعبة للتلاعب بصحة المستهلكين محاكمة 29 ألف تاجر غشاش في رمضان

أعلنت وزارة التجارة عن حصيلتها الرقابية خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، التي كشفت عن تلاعبات خطيرة بصحة المستهلكين، من خلال تسويق سلع فاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن عدم احترام سلسلة التبريد وعر ض المشروبات تحت أشعة الشمس الحيرقة والمضاربة في الأسعار. وفي هذا الإطار، أقدمت مصالح الرقابة على متابعة 29 ألف تاجر بتهمة الغش والتدليس في رمضان، منهم 11608 تاجر تورطوا في عرض سلع غير صالحة للاستهلاك.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل 4695 مخالفة بسبب انعدام النظافة، و1652 مخالفة بسبب عدم احترام درجة حرارة الحفظ و1594 مخالفة بسبب تسويق سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 610 مخالفة بسبب عدم مطابقة الوسم و494 مخالفة بسبب بيع منتجات مغشوشة. وعلى إثر هذه المخالفات تم اقتراح غلق 320 محل. كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر بــ 147 طن من السلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، بقيمة مالية تقدر بـ 35.81 مليون دينار جزائري، سلمت منها 35.36 طنا من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر بـ 8.23 ملايين دينار جزائري إلى مراكز المنفعة العامة.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية تم تسجيل 80202 تدخل، نتج عنه معاينة 18239 مخالفة ومتابعة قضائية في حق 17530 تاجر مع اقتراح الغلق الإداري لـ 959 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر بـ 5.7 ملايير دينار جزائري، وحجز سلع تفوق قيمتها 778 مليون دينار جزائري.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، فتتمثل أساساً في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 10124 مخالفة، عدم الفوترة: 2313 مخالفة، معارضة الرقابة: 1070 مخالفة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري: 847 مخالفة، عدم تعديل القيد في السجل التجاري: 412 مخالفة، ممارسة أسعار غير شرعية: 364 مخالفة .