أعلنت أستراليا، الثلاثاء، تعليق عملياتها الجوية فوق سوريا، على خلفية التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد إسقاط الأخيرة مقاتلة للنظام السوري قبل يومين.
وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، إنها أوقفت عملياتها الجوية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كإجراء احترازي مؤقتاً.
وأشارت إلى أن التعليق يقتصر على سوريا فقط ولا يشمل العمليات في العراق.
وذكر البيان، أن الوزارة تراقب الوضع في الأجواء السورية عن كثب، وأنها ستستأنف عملياتها عندما يحين الوقت المناسب.
وتشارك القوات الجوية الأسترالية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد منظمات إرهابية في سوريا والعراق.
وأمس (الاثنين)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق "ضمان سلامة التحليق" في سوريا، عقب إسقاط واشنطن مقاتلة للنظام السوري، الأحد.
وقالت روسيا، أنها ستتعامل مع طائرات التحالف الدولي التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا على أنها أهداف محتملة وسترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها العسكرية لكنها لم تصل إلى حد القول إنها ستسقطها.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، أن قوات التحالف أسقطت مقاتلة تابعة للنظام السوري من طراز "سوخوي-22" شمالي سوريا.
وأشارت إلى أن إسقاط المقاتلة جاء بسبب قصفها مسلحي ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" جنوبي مدينة الطبقة، التابعة لمحافظة الرقة.
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أستراليا تعلق عملياتها الجوية في سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت أستراليا، الثلاثاء، تعليق عملياتها الجوية فوق سوريا، على خلفية التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد إسقاط الأخيرة مقاتلة للنظام السوري قبل يومين.
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وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، إنها أوقفت عملياتها الجوية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كإجراء احترازي مؤقتاً.
وأشارت إلى أن التعليق يقتصر على سوريا فقط ولا يشمل العمليات في العراق.
وذكر البيان، أن الوزارة تراقب الوضع في الأجواء السورية عن كثب، وأنها ستستأنف عملياتها عندما يحين الوقت المناسب.
وتشارك القوات الجوية الأسترالية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد منظمات إرهابية في سوريا والعراق.
وأمس (الاثنين)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق "ضمان سلامة التحليق" في سوريا، عقب إسقاط واشنطن مقاتلة للنظام السوري، الأحد.
وقالت روسيا، أنها ستتعامل مع طائرات التحالف الدولي التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا على أنها أهداف محتملة وسترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها العسكرية لكنها لم تصل إلى حد القول إنها ستسقطها.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، أن قوات التحالف أسقطت مقاتلة تابعة للنظام السوري من طراز "سوخوي-22" شمالي سوريا.
وأشارت إلى أن إسقاط المقاتلة جاء بسبب قصفها مسلحي ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" جنوبي مدينة الطبقة، التابعة لمحافظة الرقة.