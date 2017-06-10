توقيف عصابة المهلوسات و"المخدرات" ببراقي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة، البيع، الترويج والتخزين، علاوة على حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

وجاء في بيان أمن ولاية الجزائر، أن مصالح الأمن قد أوقفت 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، البيع، الترويج والتخزين إضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، وقد أسفرت العملية على حجز ما يقارب 3000 قرص مهلوس و400 غرام من القنب الهندي، علاوة على 15000 دينار ومسدس كهربائي، إضافة إلى ألعاب نارية وبعض الأسلحة البيضاء المحظورة.

وبخصوص حيثيات القضية، فإن مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي، قامت بضبط أحد المشتبه فيهم بأحد الأحياء الشعبية وبحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بحوالي 3000 قرص كانت مخبّأة داخل علبة إلكترونية لجهاز الإعلام الآلي كطريقة للتمويه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 8000 دينار، كما تمّ توقيف المشتبه فيه الثاني بعد يوم واحد من توقيف الأول، ذلك بعد إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ضبط كمية من المخدرات تمثلت في 4 صفائح من القنب الهندي بوزن بلغ 400 غرام علاوة على مسدس كهربائي.