تنشر إعلانات طلب عمل للإيقاع بالضحايا بالعاصمة منظفة تدخل البيوت وتسرق أموال ومجوهرات العائلات وبطاقات تعريفهم

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة، الثلاثاء، بإيداع امرأة تدعى "م.ح" والمكناة آمال، البالغة من العمر 37 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتها عن تهم السرقة والنصب والاحتيال، في حين وضع كل من "ف.ح" 22 سنة، والمدعو "هـ.ت" 33 سنة تحت الرقابة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شكوى تقدم بها شخص يدعى "ك.ح" البالغ من العمر 38 سنة وهو الضحية في قضية الحال، لدى الجهات الأمنية مفادها أن المتهمة "ح.م" والتي كانت تعمل كمنظفة في بيته الكائن بحي ايربا 2000 بالعاشور بالعاصمة، باعتبار أن زوجته مريضة، قامت بسرقة 62 مليونا نقدا وكمية معتبرة من الذهب بقيمة 80 مليونا من منزله.

وعلى إثر هذه الشكوى، باشرت الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لدرارية، تحرياتها في القضية، حيث قامت بوضع خطة محكمة تم من خلالها التوصل إلى المتهمة واسترجاع جزء من المسروقات، عثرت عليها لدى "ف.ح" بمنطقة فوكة البحرية بولاية تيبازة، فيما تم استرجاع جزء آخر كان بحوزة المدعو "هـ.ت" وهو بائع للذهب بالقرب من ساحة الأمير عبد القادر بوسط العاصمة.

ولدى التحقيق مع المتهمة، اتضح أنها تقوم بنشر إعلانات طلب عمل كمنظفة عبر موقع الكتروني، وبعد توظيفها تقوم بالنصب على أصحاب المنازل الذين توظف عندهم، كما أسفرت التحقيقات، أنّ المشتبه فيها متورطة في العديد من القضايا المماثلة، إذ أنها تقوم بسرقة بطاقات التعريف الخاصة لأشخاص عملت عندهم في البيوت وتشتري بها شرائح هاتفية وتستخدمها في تنفيذ عملية النصب والاحتيال، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين سرقت بطاقات التعريف الخاصة بهم 6 ضحايا إلى حدّ الآن.