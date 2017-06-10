السفير الفرنسي يودّع بن غبريت

استقبلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخميس، سفير فرنسا بالجزائر، برنارد ايمي، الذي أدى لها زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، وكان اللقاء حسب الوزارة فرصة "استعرض خلالها الطرفان العلاقات الثنائية في مجال التربية".

كما استقبلت بن غبريت، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير جون اورورك، واستعرض الجانبان العلاقات والتعاون بين الطرفين وسبل تحسين هذه العلاقة في مجال التربية والتعليم.