استقبلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخميس، سفير فرنسا بالجزائر، برنارد ايمي، الذي أدى لها زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، وكان اللقاء حسب الوزارة فرصة "استعرض خلالها الطرفان العلاقات الثنائية في مجال التربية".
كما استقبلت بن غبريت، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير جون اورورك، واستعرض الجانبان العلاقات والتعاون بين الطرفين وسبل تحسين هذه العلاقة في مجال التربية والتعليم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1من يطالبون برحيل الأفارقة عبر الفايسبوك عنصريون
2تدافع ومشادة بين العمال والمتقاعدين في مراكز البريد
3كوارث صحية في عمليات الختان والسبب أطباء غير مؤهلين
4الجزائر ترحب بالمصالحة بين مصراته وتاورغاء
5تشديد الحراسة في مسابقة الأساتذة لإحباط الغش!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
الفيديو
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
السفير الفرنسي يودّع بن غبريت
ق. و
استقبلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخميس، سفير فرنسا بالجزائر، برنارد ايمي، الذي أدى لها زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، وكان اللقاء حسب الوزارة فرصة "استعرض خلالها الطرفان العلاقات الثنائية في مجال التربية".
تغطيات ذات صلة
الطرقات تبيد 32 شخصا خلال 25 يوما من رمضان
السفير الفرنسي يودّع بن غبريت
الطاهر حجار يشهر سيف الحجاج ضد المنظمات الطلابية
حملة استقالات لإطارات "بريد الجزائر" احتجاجا على تنحية المدير العام
احمِ الأساتذة يا حجار.. سيُقتلون على أيدي "البلطجية"
كما استقبلت بن غبريت، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير جون اورورك، واستعرض الجانبان العلاقات والتعاون بين الطرفين وسبل تحسين هذه العلاقة في مجال التربية والتعليم.