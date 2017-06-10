احتج عمال وأصحاب ورشات الجزائر البيضاء، الخميس، أمام مقر ولاية المسيلة، مطالبين السلطات الوصية على قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن وقضايا المرأة بالتراجع عن قرار إنهاء عقودهم بعد 6 أشهر فقط من الاستفادة من تلك الورشات التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تسهر على نظافة الجانب البيئي.
وأوضح ممثلو هؤلاء الذين تجمهروا مقابل مبنى الولاية أن ذلك على خلفية القرار المذكور أعلاه الذي نزل كالصاعقة عليهم وعلى ما يفوق 200 عامل عبر بلديات الولاية موزعين على 30 ورشة، عشية عيد الفطر المبارك باعتبارهم أرباب أسر وفي حاجة إلى مصاريف، وهو ما أحالهم إجباريا على شبح البطالة، أضف إلى ذلك أن العقد المبرم مدته سنة كاملة مجددين مطالبة الوصاية بإتمام العقد وإنهاء ما وصفوه بالحقرة والظلم الذي طال هذه الفئة الهشة من المجتمع الذين يسعون إلى ضمان قوتهم اليومي بعرق الجبين.
للإشارة، فإن وكالة التنمية الاجتماعية أبرقت، أمس حسب مصادر "الشروق"، مراسلة تقضي بإنهاء عقود العاملين ضمن تلك الورشات على المستوى الوطني.
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عمال وأصحاب ورشات الجزائر البيضاء يحتجون في المسيلة
أحمـد قرطـي
احتج عمال وأصحاب ورشات الجزائر البيضاء، الخميس، أمام مقر ولاية المسيلة، مطالبين السلطات الوصية على قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن وقضايا المرأة بالتراجع عن قرار إنهاء عقودهم بعد 6 أشهر فقط من الاستفادة من تلك الورشات التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تسهر على نظافة الجانب البيئي.
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وأوضح ممثلو هؤلاء الذين تجمهروا مقابل مبنى الولاية أن ذلك على خلفية القرار المذكور أعلاه الذي نزل كالصاعقة عليهم وعلى ما يفوق 200 عامل عبر بلديات الولاية موزعين على 30 ورشة، عشية عيد الفطر المبارك باعتبارهم أرباب أسر وفي حاجة إلى مصاريف، وهو ما أحالهم إجباريا على شبح البطالة، أضف إلى ذلك أن العقد المبرم مدته سنة كاملة مجددين مطالبة الوصاية بإتمام العقد وإنهاء ما وصفوه بالحقرة والظلم الذي طال هذه الفئة الهشة من المجتمع الذين يسعون إلى ضمان قوتهم اليومي بعرق الجبين.
للإشارة، فإن وكالة التنمية الاجتماعية أبرقت، أمس حسب مصادر "الشروق"، مراسلة تقضي بإنهاء عقود العاملين ضمن تلك الورشات على المستوى الوطني.