قصد انتقاء أنظف مسجد على مستوى الوطن، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة لهذا الغرض ترتكز أساسا على نقاوة المحيط الخارجي والداخلي لكل بيت من بيوت الله هذا إلى جانب التجهيزات التي يتوفر عليها وكذا الأنشطة الممارسة على مستواه.
وبالمناسبة ارتأت اللجنة الدينية لمسجد قرية إمعاندن في بلدية مكيرة المؤسس عام 2005 الذي يعتبر عميد مساجد قرى دائرة تيزي غنيف أن تشارك في هذه المسابقة الأولى من نوعها وطنيا ليس طمعا في الحصول على المركز الأول ـ حسب الإمام ورئيس اللجنة- إنما لتفعيل النشاطات الدينية على مستوى هذا الصرح الديني الذي يود سكان هذه القرية النائية أن يجعلوا منه إشعاعا ثقافيا وعلميا بمشاركتهم المكثفة في خدمة هذا المسجد الذي عرف زيارة عدة أئمة، أساتذة جامعيين وأطباء أمثال الدكتور سعيد بويزري، الإمام حسين طرحة والشيخ مصطفاوي من زاوية آيث كوفي وغيرهم.
كما ستكون هذه المشاركة مناسبة لحث كل شرائح المجتمع خاصة الشبانية منها على الحفاظ على نظافة أنحاء القرية بدعوة الجميع إلى تنظيم حملات تشجير وتنظيف دورية على مستواها، لجعل مسجد هذه القرية قدوة لبيوت العبادة الأخرى المنجزة على إقليم الدائرة.
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وزارة الشؤون الدينية تنظم مسابقة وطنية حول أنظف مسجد
إيباري. أ
قصد انتقاء أنظف مسجد على مستوى الوطن، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة لهذا الغرض ترتكز أساسا على نقاوة المحيط الخارجي والداخلي لكل بيت من بيوت الله هذا إلى جانب التجهيزات التي يتوفر عليها وكذا الأنشطة الممارسة على مستواه.
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وبالمناسبة ارتأت اللجنة الدينية لمسجد قرية إمعاندن في بلدية مكيرة المؤسس عام 2005 الذي يعتبر عميد مساجد قرى دائرة تيزي غنيف أن تشارك في هذه المسابقة الأولى من نوعها وطنيا ليس طمعا في الحصول على المركز الأول ـ حسب الإمام ورئيس اللجنة- إنما لتفعيل النشاطات الدينية على مستوى هذا الصرح الديني الذي يود سكان هذه القرية النائية أن يجعلوا منه إشعاعا ثقافيا وعلميا بمشاركتهم المكثفة في خدمة هذا المسجد الذي عرف زيارة عدة أئمة، أساتذة جامعيين وأطباء أمثال الدكتور سعيد بويزري، الإمام حسين طرحة والشيخ مصطفاوي من زاوية آيث كوفي وغيرهم.
كما ستكون هذه المشاركة مناسبة لحث كل شرائح المجتمع خاصة الشبانية منها على الحفاظ على نظافة أنحاء القرية بدعوة الجميع إلى تنظيم حملات تشجير وتنظيف دورية على مستواها، لجعل مسجد هذه القرية قدوة لبيوت العبادة الأخرى المنجزة على إقليم الدائرة.