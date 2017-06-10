سلم الإرهابي المدعو "ج. باسم" المكنى "رافع أبو خيثمة" الجمعة، نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني السبت، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى "ج. باسم " المكنى "رافع أبو خيثمة" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة يوم 23 جوان 2017. وكان بحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوءة".
وأعلن الشق الثاني من البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حراس الحدود 188 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.
أما بخصوص جهود قوات الجيش في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أوضح البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أوقفت 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار بالناحية العسكرية الثالثة وبرج باجي مختار وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ في عمليات متفرقة بكل من عين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية وعنابة، القالة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 108 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
إلى ذلك، أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات تهريب 14840 لترا من الوقود.
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة
الشروق أونلاين: ح ق
سلم الإرهابي المدعو "ج. باسم" المكنى "رافع أبو خيثمة" الجمعة، نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني السبت، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى "ج. باسم " المكنى "رافع أبو خيثمة" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة يوم 23 جوان 2017. وكان بحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوءة".
وأعلن الشق الثاني من البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حراس الحدود 188 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.
أما بخصوص جهود قوات الجيش في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أوضح البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أوقفت 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار بالناحية العسكرية الثالثة وبرج باجي مختار وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ في عمليات متفرقة بكل من عين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية وعنابة، القالة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 108 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
إلى ذلك، أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات تهريب 14840 لترا من الوقود.