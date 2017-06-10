لكلّ لذّة انقطاع، وبعد كلّ لقاء فراق.. بالأمس القريب كنّا نستعدّ لقدوم رمضان، ونتحدّث عن استقباله وحسن استغلاله. أهلّ هلاله وفرحنا بقدومه. مضت الأيام تلو الأيام، ولم نشعر إلا ونحن نتحدّث عن العشر الأواخر وعن ليلة القدر، ثمّ تتابعت أيام وليالي العشر الأواخر حتى أشرفت على الانقضاء. وها نحن نعيش ساعات اليوم التّاسع والعشرين من أيامه.. ربّما يكون آخر يوم من أيام ضيفنا العزيز، الذي أبى إلا أن يودّعنا في صمت بعد أن ألفه الصّالحون وأنسوا بصحبته.
ماذا عسانا نفعل وماذا عسانا نقول ونحن نعيش ساعات اليوم الأخير أو قبل الأخير من رمضان؟ أترانا سنهنّئ بعضنا بعضا غدا أو بعد غد بعيد الفطر؟ أم ترانا سنعزّي بعضنا بعضا برحيل رمضان؟. إنّ القلبَ ليحزن، وإن العينَ لتدمع. وإنّا على فراقك يا رمضان لمحزونون.
ساعات معدودة ويرحل ضيفنا العزيز، ولا شكّ أنّ كثيرا منّا سيتحسّرون على إضاعة أيامه ولياليه وسيحسّون بالنّدم على تفويت فرصه الغالية التي ربّما لن تتاح لهم مرّة أخرى، فالأعمار بيد الله ولا يدري العبد متى يحين موعد الرّحيل عن هذه الحياة.
أخي المؤمن.. الحسرة الممزوجة بالنّدم دليل على التّفريط، ولكنّك ربّما تحسّ بالتّفريط في حقّ رمضان، وتتحسّر على ضياع أيامه ولياليه، فيرحمك ربّك ويمنّ عليك بتوبة تكون أغلى وأنفعَ توبة في حياتك.. فقط تحتاج إلى صدق مع الله، ودمعات حرقة على رمضان تخرج من عينيك.. إنّ الله يقبل التّوبة في آخر رمضان كما يقبلها في أوّله.. تب إلى الله أخي المؤمن من إضاعة ما مضى من أيام رمضان.. اعقد العزم أن تجعل شهورَك كلّها كرمضان.. أبواب الخيرات والرّحمات مفتوحة في رمضان وفي غير رمضان.. صم ثلاثة أيام من كلّ شهر، يكتبْ لك صيام الدّهر.. صلّ صلاة الصّبح في بيت الله كلّ يوم تحظَ بأجر قيام ليلة كاملة.. توضّأ لكلّ صلاة في بيتك ثمّ اخرج قاصدا المسجد وصلّ مع جماعة المسلمين تُغفرْ ذنوبك كلّها وتَحظَ بأجر حجّة كاملة مع كلّ صلاة.. اغتسل يوم الجمعة وتطيّب وبكّر للصّلاة وأنصت للإمام ترجعْ بأجر عمل سنة صياما وقياما عن كلّ خطوة خطوتها إلى المسجد.. أبواب الخير في كلّ يوم وفي كلّ أسبوع وفي كلّ شهر، فلا تنس أنّ الذي يراقبك ويُحصي أعمالك في رمضان، يراقبك ويحصي أعمالك في غير رمضان..
حافظ أخي المؤمن على صلاتك في المسجد فإنّ ربّ رمضان هو ربّ شوّال.. لا تعُدْ إلى انتهاك حدود الله فإنّ ربّ رمضان هو ربّ شوّال.. إنْ حدّثتك نفسك بالنّوم عن صلاة الفجر فحدّثها عن ظلمة القبر.. إن حدّثتك نفسك بالنّظر إلى العورات فحدّثها بأعظم عذاب يوم القيامة وهو حرمان النّظر إلى وجه الله ربّ البريات.. تب إلى الله عبد الله وجدّد توبتك كلّ يوم فإنّ ربّك رؤوف رحيم، ((يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)).
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لكلّ لذّة انقطاع، وبعد كلّ لقاء فراق.. بالأمس القريب كنّا نستعدّ لقدوم رمضان، ونتحدّث عن استقباله وحسن استغلاله. أهلّ هلاله وفرحنا بقدومه. مضت الأيام تلو الأيام، ولم نشعر إلا ونحن نتحدّث عن العشر الأواخر وعن ليلة القدر، ثمّ تتابعت أيام وليالي العشر الأواخر حتى أشرفت على الانقضاء. وها نحن نعيش ساعات اليوم التّاسع والعشرين من أيامه.. ربّما يكون آخر يوم من أيام ضيفنا العزيز، الذي أبى إلا أن يودّعنا في صمت بعد أن ألفه الصّالحون وأنسوا بصحبته.
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ماذا عسانا نفعل وماذا عسانا نقول ونحن نعيش ساعات اليوم الأخير أو قبل الأخير من رمضان؟ أترانا سنهنّئ بعضنا بعضا غدا أو بعد غد بعيد الفطر؟ أم ترانا سنعزّي بعضنا بعضا برحيل رمضان؟. إنّ القلبَ ليحزن، وإن العينَ لتدمع. وإنّا على فراقك يا رمضان لمحزونون.
ساعات معدودة ويرحل ضيفنا العزيز، ولا شكّ أنّ كثيرا منّا سيتحسّرون على إضاعة أيامه ولياليه وسيحسّون بالنّدم على تفويت فرصه الغالية التي ربّما لن تتاح لهم مرّة أخرى، فالأعمار بيد الله ولا يدري العبد متى يحين موعد الرّحيل عن هذه الحياة.
أخي المؤمن.. الحسرة الممزوجة بالنّدم دليل على التّفريط، ولكنّك ربّما تحسّ بالتّفريط في حقّ رمضان، وتتحسّر على ضياع أيامه ولياليه، فيرحمك ربّك ويمنّ عليك بتوبة تكون أغلى وأنفعَ توبة في حياتك.. فقط تحتاج إلى صدق مع الله، ودمعات حرقة على رمضان تخرج من عينيك.. إنّ الله يقبل التّوبة في آخر رمضان كما يقبلها في أوّله.. تب إلى الله أخي المؤمن من إضاعة ما مضى من أيام رمضان.. اعقد العزم أن تجعل شهورَك كلّها كرمضان.. أبواب الخيرات والرّحمات مفتوحة في رمضان وفي غير رمضان.. صم ثلاثة أيام من كلّ شهر، يكتبْ لك صيام الدّهر.. صلّ صلاة الصّبح في بيت الله كلّ يوم تحظَ بأجر قيام ليلة كاملة.. توضّأ لكلّ صلاة في بيتك ثمّ اخرج قاصدا المسجد وصلّ مع جماعة المسلمين تُغفرْ ذنوبك كلّها وتَحظَ بأجر حجّة كاملة مع كلّ صلاة.. اغتسل يوم الجمعة وتطيّب وبكّر للصّلاة وأنصت للإمام ترجعْ بأجر عمل سنة صياما وقياما عن كلّ خطوة خطوتها إلى المسجد.. أبواب الخير في كلّ يوم وفي كلّ أسبوع وفي كلّ شهر، فلا تنس أنّ الذي يراقبك ويُحصي أعمالك في رمضان، يراقبك ويحصي أعمالك في غير رمضان..
حافظ أخي المؤمن على صلاتك في المسجد فإنّ ربّ رمضان هو ربّ شوّال.. لا تعُدْ إلى انتهاك حدود الله فإنّ ربّ رمضان هو ربّ شوّال.. إنْ حدّثتك نفسك بالنّوم عن صلاة الفجر فحدّثها عن ظلمة القبر.. إن حدّثتك نفسك بالنّظر إلى العورات فحدّثها بأعظم عذاب يوم القيامة وهو حرمان النّظر إلى وجه الله ربّ البريات.. تب إلى الله عبد الله وجدّد توبتك كلّ يوم فإنّ ربّك رؤوف رحيم، ((يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)).