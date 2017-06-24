فلاحون استنجدوا بهم في ظل نقص اليد العاملة أطفال يجنون المحاصيل تحت شمس محرقة في رمضان بالشلف

يستغل بعض الفلاحين في الشلف، قلة اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل، استغلال الأطفال خلال شهر رمضان، خاصة أبناء العائلات المعوزة لجني محصولهم بأقل التكاليف وتشغليهم لجني محصول البطاطا والطماطم وبعض الفواكه والخضر الموسمية.

هؤلاء الأطفال المعوزون، يعملون في قطاع الفلاحة خلال العطلة الصيفية عوض أخذ قسط من الراحة والاستجمام، حيث يقومون بجني مختلف أنواع المنتجات الفلاحية خصوصا الخس والبطاطا الموسمية والبطيخ والطماطم التي وصلت مرحلة جنيها الأسابيع الأخيرة.

تلميذات يجمعن بين الدراسة والعمل في الحقول

تعرف المزارع توافدا كبيرا لهذه الفئة للقيام بنشاطات فلاحية وتوفير مصروف الجيب ومساعدة الأسرة في المصاريف اليومية، خاصة بعد أن انتقلت عدوى العمل المؤقت والموسمي في المجال الفلاحي من فئة البالغين والرجال البطالين إلى فئة النساء والأطفال، فضلا عن الفتيات المحتاجات والقاطنات بالمناطق النائية وشبه الحضرية، اللائي أضحين يواظبن على هذا العمل المتعلق بجني المحاصيل التي عرفت نضجا متقدما هذه الأيام جراء ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما جعل الفلاحين يستنجدون بهذا النوع من اليد العاملة لتغطية العجز القائم وقلة تكاليفها، وأرجع أحد الفلاحين أسباب تفضيلهم ساعد المرأة العاملة وتلميذات المدارس إلى إتقانهن العمل والسرعة في نشاط الجني كون يد المرأة أخف وأسرع في الأعمال الخفيفة التي لا تتطلب مجهودا عضليا، كما أن عزوف الرجال وخاصة الشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحية جعلهم يستنجدون بهذه الفئة، أما هذه الفئة من العاملات فقد كشفت عن ولوجها إلى الأنشطة الشاقة للحاجة الملحة لتوفير بعض المال لحفظ كرامتهن بدل التسول.

من جني المحاصيل إلى بيع "المطلوع"؟!

أشارت إحدى التلميذات إلى سعادتها الكبيرة وهي تقوم بالنشاط الفلاحي رفقة زميلاتها في إحدى المزارع القريبة من سكناهم، كما أن هذا العمل لا يتعبها ولا يحرمها من دراستها خاصة أنها تعودت على هذا النشاط في الفترة المسائية على مدار أيام السنة الدراسية بعد خروجها من المدرسة وخلال يومي العطلة الأسبوعية وأيام العطلة الصيفية والموسمية، وعكس ذلك، فإنها تفتخر بهذا النشاط بعد أن أضحت توفر احتياجاتها الخاصة بها سواء من ملابس ومستلزمات مدرسية، فيما يوجد أطفال آخرون يمنعهم أولياؤهم من الالتحاق بالعمل في الحقول أو لم يسعفهم الحض لذلك فيفضلون الحصول على المال بطرق أخرى، وذلك ما لمسناه خلال جولة "الشروق" عبر الطريق السيار شرق غرب أو الطرق الوطنية حيث يشد انتباه أي مسافر انتشار العشرات من الأطفال موزعين على حواف الرصيف، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، تحت أشعة شمس تتخطى عتبة 44 درجة مئوية، حاملين "المطلوع"، وسمة البؤس مرسومة على وجوههم، يتوسلون أصحاب السيارات لشراء خبزهم، وآخرون يعرضون التين ولبن الأبقار والمعز فيما يفضل بعضهم بيع الأكياس البلاستيكية بأسواق الخضر والفواكه كما يشد انتباهك أطفال "حمالة" يدفعون عربات أكبر من قوتهم أو يتسابقون إلى ملء أو تفريغ السيارات من حمولتها للبطيخ أو البطاطا.

"أتحدى كل الصعاب من أجل إعانة عائلاتنا المعوزة"، هذا ما تفوهت به صبرينة البالغة من العمر 14 سنة مضيفة أنها تعمل "حتى أتمكن من مساعدة أمي، لأن أبي متوفى وليس لدينا من يعيلنا، فأمي تقوم بتحضير "المطلوع" في ساعة مبكرة وتستمر حتى الثالثة زوالا، وأبدأ في بيعه لأصحاب المركبات على قارعة الطريق فيما يتوسط أخوها 12 سنة وسط الشوارع ونقاط الزحمة أو أبواب المساجد والأماكن العمومية، وتضيف أن هناك من يرفض الشراء ويغلق نوافذ سيارته، وهناك من يشتري ويضيف لي أحيانا بعض النقود لأعود إلى البيت قبل حلول موعد الإفطار أو بعد نفاد المطلوع.

أمير: همّ أبي جمع المال ودوري الاستجابة لمطلبه

أمير أشعل مؤخرا شمعته 16 يشتكي استغلاله من قبل أبيه لاستعطاف المارة ببراءتهم وصغر سنهم، حيث يتنقل والده بين طاولات سوق الخضر ويتسكع في الشوارع ويجبر ابنه أمير على بيع المطلوع وإلا سيتلقى عقابه، فيسعى لكسب رضاه بجمع أكبر عدد من النقود ويتمكن من شراء حاجياته المدرسية خلال الدخول المدرسي، ونفس المشهد يتكرر على امتداد الشواطئ والساحات العمومية حيث تشاهد أطفالا وكأنهم مشردون، منشغلين بسلالهم التي وضعت فيها الفطائر وخبز الشعير، وهم يصيحون بأصوات عالية عارضين بضاعتهم على الزوار في مختلف الأوقات.

خالد يعمل بمحض إرادته فيخرج في الصباح الباكر لجني التين الشوكي المترامي على أطراف الأودية والجبال وأحيانا يتنقل للبحث عن حبات البرتقال التي سقطت بين الأعشاب خلال عمليات الجني ثم يقوم بعرضه على قارعة الطريق الوطني رقم 04 ليبيعه ويشتري بأثمانه الملابس والأدوات المدرسية، لأنه ينحدر من عائلة فقيرة تعجز عن التكفل بجميع مطالبه كما يفضل بعض المال حسبه لتسيير شؤونه عقب الدخول المدرسي ومساعدة إخوته.