أحبطت القوات العراقية هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية مساء الأحد، على أحد الأحياء التي استعادت السيطرة عليها في غرب الموصل، بحسب ما أفاد بيان عسكري، نقلته وكالة فرنس برس.
وقالت قيادة العملية المشتركة العراقية في بيان "حاولت بعض من عناصر داعش التسلل إلى حي التنك" في غرب مدينة الموصل.
وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب "توجهت إلى المكان على الفور .. وبإسناد من طيران الجيش، حاصرت المكان وقتلت العديد" من مقاتلي التنظيم، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الموقف وأن عمليات التفتيش متواصلة.
وكانت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية نشرت سلسلة بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيها أن مقاتلي التنظيم "يسيطرون على حي التنك بالكامل إثر هجوم واسع" و"يقتحمون حي اليرموك" المجاور.
وتأتي هذه المحاولة، فيما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في عمق الموصل القديمة التاريخية المدمرة، وتضيق الخناق بشكل كبير على آخر مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ثمانية أشهر من بدء أكبر عملية عسكرية تشهدها البلاد.
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القوات العراقية تحبط هجوما لداعش غرب الموصل
أ ف ب - الشروق أونلاين
أحبطت القوات العراقية هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية مساء الأحد، على أحد الأحياء التي استعادت السيطرة عليها في غرب الموصل، بحسب ما أفاد بيان عسكري، نقلته وكالة فرنس برس.
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وقالت قيادة العملية المشتركة العراقية في بيان "حاولت بعض من عناصر داعش التسلل إلى حي التنك" في غرب مدينة الموصل.
وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب "توجهت إلى المكان على الفور .. وبإسناد من طيران الجيش، حاصرت المكان وقتلت العديد" من مقاتلي التنظيم، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الموقف وأن عمليات التفتيش متواصلة.
وكانت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية نشرت سلسلة بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيها أن مقاتلي التنظيم "يسيطرون على حي التنك بالكامل إثر هجوم واسع" و"يقتحمون حي اليرموك" المجاور.
وتأتي هذه المحاولة، فيما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في عمق الموصل القديمة التاريخية المدمرة، وتضيق الخناق بشكل كبير على آخر مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ثمانية أشهر من بدء أكبر عملية عسكرية تشهدها البلاد.