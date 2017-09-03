تايلور سويفت تفوقت على أوباما.. ونزار قباني حي رغم الرحيل أحلام مستغانمي في قائمة الشخصيات الأكثر متابعة على توتير

صنف موقع مجلة "سيدتي" أحلام مستغانمي ضمن الشخصيات الأكثر متابعة عربية وعالمية في توتير لسنة 2017 حيث ضمت القائمة الجزائرية إلى جانب مستغانمي كل من عيسى ماندي وإسلام سليماني هلال سوداني وسفير تايدر وهي جميعها شخصيات رياضية باستثناء سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة التي يتابع حسابها قرابة مليون شخص.

ضمت القائمة التي نشرها موقع مجلة "سيدتي"، الإثنين،أبرز الشخصيات العربية والعالمية متابعة على موقع التغريدات وقد ضمت القائمة التي تصدرتها المطربة البريطانية كايتي بيري: شخصيات سياسية مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما والممثلة تايلور سويفث التي تفوت عل قائد البيت الأبيض السابق حيث حلت في المركز الثالث.

عربيا تصدر القائمة الداعية محمد العريفي كأكثر الشخصيات العربية متابعة بأكثر من 16 مليون متابع، وهو في المركز 85 عالميًّا. أحمد الشقيري ثاني أكثر شخصية عربية متابعة بـ16 مليون متابع تقريبًا وفي المركز 86 عالميًّا. الثالث عربيًّا هو الشيخ عائض القرني بـ11 مليون متابع، أما المركز الرابع فمن نصيب الشيخ مشاري بن راشد العفاسي بأكثر من 11 مليون متابع، والخامس من نصيب سلمان العودة بأكثر من 10 ملايين متابع كما حلت المطربة أحلام وحسين الجسمي ومصطفى الأغا ضمن الشخصيات الأكثر متابعة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي و من الشخصيات العربية التي صنفها الموقع من أكثرالشخصيات المتابعة نزار قباني رغم رحيله عن الدنيا منذ سنوات إلى جانب غادة السمان وأصالة نصري كما ضمت القائمة أيضا أبرز الفنانين العرب مثل اليسا ونانسي عجرم و كاظم الساهر.