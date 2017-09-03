حلت كل من الفنانتين أمل بوشوشة وسهيلة بلشهب في قائمة أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في إفريقيا لسنة 2017 حيث صنف الموقع Most Influential Young Africans الفنانتين الجزائريين في القائمة التي ضمت أكثر من 100 فنانة وفنان شباب مؤثرين على مستوى قارة إفريقيا لسنة 2017.
وينتظر أن تسافر بلشهب الى بروكسل للمشاركة كضيفة شرف في مهرجان بروكسل للسينما والفن الذي سيقام في 28 من شهر أكتوبر المقبل إلى جانب اللبناني وليد توفيق.
الحفل الذي يقام في بلجيكا من قبل "الاتحاد العام للفنانين العرب في ببلجيكا. سيخصص لتكريم سلاف فواخريجي حيث نشرت الفنانة السورية صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها منشور من صفحة "الإتحاد العام للفنانين العرب ببلجيكا". حيث جاء
بيان الاتحاد: "صنع من أجل كليوباترا السينما العربية، النجمة السورية سلاف فواخرجي وحفل خاص بتكريمها .. ".
للإشارة كانت سهيلة بلشهب قد حازت على جائزة في لبنان كأحسن فنانة صاعدة في استفتاء نظمه احد المواقع المتخصصة وأحيت حفلات عدة، آخرها حفلة بأوبرا بوعلام بالسايح في إطار الجولات الوطنية، فيما تفوقت أمل بشوشة في السباق الرمضاني على عدة فنانات رغم غيابها عن الساحة بسبب انشغالها بالحمل والولادة، وينتظر أن تعود الجوهرة السمراء كما يلقبها معجبوها بقوة إلى الساحة الفنية في مشاريع بعد استراحة أكدت النجمة الجزائرية أنها كانت ضرورية للاستمتاع بأمومتها وفي إطار المشاريع التي تدرسها بطلة الإخوة ينتظر أن تفصل في العرض الذي رشحها لتكون بطلة الفيلم المقتبس عن رواية واسيني الأعرج" مملكة الفراشة" الفائزة بجائزة كتارا.
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تشارك في حفل تكريم سلاف فواخرجي في بروكسل أكتوبر القادم
سهيلة بلشهب تقاسم بوشوشة صدارة قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في إفريقيا
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
حلت كل من الفنانتين أمل بوشوشة وسهيلة بلشهب في قائمة أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في إفريقيا لسنة 2017 حيث صنف الموقع Most Influential Young Africans الفنانتين الجزائريين في القائمة التي ضمت أكثر من 100 فنانة وفنان شباب مؤثرين على مستوى قارة إفريقيا لسنة 2017.
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وينتظر أن تسافر بلشهب الى بروكسل للمشاركة كضيفة شرف في مهرجان بروكسل للسينما والفن الذي سيقام في 28 من شهر أكتوبر المقبل إلى جانب اللبناني وليد توفيق.
الحفل الذي يقام في بلجيكا من قبل "الاتحاد العام للفنانين العرب في ببلجيكا. سيخصص لتكريم سلاف فواخريجي حيث نشرت الفنانة السورية صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها منشور من صفحة "الإتحاد العام للفنانين العرب ببلجيكا". حيث جاء
بيان الاتحاد: "صنع من أجل كليوباترا السينما العربية، النجمة السورية سلاف فواخرجي وحفل خاص بتكريمها .. ".
للإشارة كانت سهيلة بلشهب قد حازت على جائزة في لبنان كأحسن فنانة صاعدة في استفتاء نظمه احد المواقع المتخصصة وأحيت حفلات عدة، آخرها حفلة بأوبرا بوعلام بالسايح في إطار الجولات الوطنية، فيما تفوقت أمل بشوشة في السباق الرمضاني على عدة فنانات رغم غيابها عن الساحة بسبب انشغالها بالحمل والولادة، وينتظر أن تعود الجوهرة السمراء كما يلقبها معجبوها بقوة إلى الساحة الفنية في مشاريع بعد استراحة أكدت النجمة الجزائرية أنها كانت ضرورية للاستمتاع بأمومتها وفي إطار المشاريع التي تدرسها بطلة الإخوة ينتظر أن تفصل في العرض الذي رشحها لتكون بطلة الفيلم المقتبس عن رواية واسيني الأعرج" مملكة الفراشة" الفائزة بجائزة كتارا.