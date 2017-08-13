عودة سلسلة "الفهامة" بعد غياب دام سنوات!!

date 2017/09/06 views 225 comments 0
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icon-writer رابح. ع

كشف الممثل الفكاهي حسان كركاش، عن قرب عودة الحصة الفكاهية "الفهامة" التي كان ينتجها التلفزيون الجزائري خلال السنوات القليلة الماضية. وفيما تحفظ "كـركاش" عن تقديم أي معلومات تخص هذه العودة، صرّح الأخـير لـ"الشروق اليومي" بأن المخول الوحيد للحديث عن حصة "الفهامة" التي أدخلت البهجة والسرور للجمهور الجزائري العريض هو المخرج محمد صحراوي.

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يشار إلى أن "الفهامة" قدمت عديد الفكاهيين الشباب للساحة الفنية على غرار حكيم قمرود وحسان كركاش ومبروك وسالي ودلال.. وأيضا أحمد بن بوزيد الشهير بـ"الشيخ عطا الله" الذي غادرنا العام الماضي في حادث سيارة مروّع.

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