شرع المواطن المغترب نور الدين دهيناوي في إنجاز مشروع سياحي ورياضي بمنطقة المعذر، التي تبعد بنحو 10 كلم عن مقر بلدية بوسعادة بولاية المسيلة. ويتمثل في فتح مدرسة لتربية الخيول العربية الأصيلة وكذا تعلم الفروسية، حيث يراهن على أن يتوفر المرفق على مختلف المتطلبات، من ذلك مقر إقامة للسياح والزوار، يتوفر على فيلا مجهزة ومطعم الأكلات التقليدية ومقهى ومسبح وغير ذلك.
لم يتوان السيد نور الدين دهيناوي، المقيم في فرنسا من 30 سنة، في إعطاء أهمية كبيرة للاستثمار في مسقط رأسه ببوسعادة، من إقامة مشروع لتعليم الفروسية وتربية الخيول العربية الأصيلة، في قالب رياضي وترفيهي، وأكد نور الدين دهيناوي لـ"الشروق" أنه فكّر جديا في إقامة مشروع سياحي ورياضي تتصدره مدرسة لتربية الخيول وتعليم الفروسية، ما جعله يقتني خيولا عربية أصيلة، إضافة إلى تشييد مقر إقامة يتوفر على مختلف الحاجيات والضروريات، حتى يكون تحت تصرف الرياضيين والزوار والسياح. وأكد محدثنا أن هذه المدرسة الخاصة في التدرب على الفروسية تعد الأولى من نوعها على مستوى عاصمة الحضنة، التي يريدها أن تكون في قالب رياضي وترفيهي وسياحي، بدليل إقدامه على تشييد فيلا لإقامة السياح، مجهزة بمختلف الضروريات، من ذلك مطعم للأكلات التقليدية ومرشات حديثة وكافيتريا ومسبح وخيمة تقليدية، إضافة إلى روضة للأطفال وحديقة وغيرها.
وأوضح السيد نور الدين دهيناوي في سياق حديثه إلى "الشروق" أن مشروعه يقع بمنطقة المعذر الفلاحية التي تبعد عن بلدية بوسعادة بنحو 10 كلم، مضيفا أن الجزائر العميقة في حاجة إلى مرافق سياحية بمواصفات متطورة، ما جعله يراهن على هذه الخطوة التي يأمل في نجاحها على ضوء الجهود المبذولة، مراهنا على وقفة جميع الجهات الفاعلة، من ذلك وزير الفلاحة الذي من المرتقب أن يقوم بزيارة لتفقد المكان بمناسبة جولته التفقدية لولاية المسيلة. وفي سياق حديثه معنا، أكد نور الدين دهيناوي أنه سيجعل من هذا المشروع مرفقا مهما لتقديم خدمات نوعية لسكان المنطقة، كما يطمح إلى أن يتحول إلى قبلة للزوار من كل أنحاء الوطن وحتى من الخارج.
ومعلوم أن العديد من الولايات الداخلية عرفت في السنوات الأخيرة تشييد مشاريع ترفيهية واستثمارية بإسهام فعال من رجال الأعمال الخواص، من ذلك إقامة حدائق ومركبات ترفيهية أصبحت قبلة العائلات وتحولت إلى بدائل مهمة للسياحة الساحلية، على غرار ما تعرفه ولايات قسنطينة وباتنة وسطيف وبسكرة وغيرها من الولايات الداخلية للوطن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1تامي أمبل.. أمريكية ترعى 14 طفلا وتجني 100 ألف دولار شهرياً
2لهذا السبب تواجهين صعوبة في خسارة الوزن؟!
3هل تكسبين مالا أكثر من زوجك؟!
4سيدة تفقد رموشها الطبيعية بعد تركيب رموش اصطناعية!
5هكذا تقلّصين ميزانية الدخول المدرسي
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الطريقة الكركرية وماذا بعد؟
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
يريده قطبا سياحيا ورياضيا بمنطقة الحضنة
مغترب يقيم مرفقا للسياحة وتعلم الفروسية ببوسعادة
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
شرع المواطن المغترب نور الدين دهيناوي في إنجاز مشروع سياحي ورياضي بمنطقة المعذر، التي تبعد بنحو 10 كلم عن مقر بلدية بوسعادة بولاية المسيلة. ويتمثل في فتح مدرسة لتربية الخيول العربية الأصيلة وكذا تعلم الفروسية، حيث يراهن على أن يتوفر المرفق على مختلف المتطلبات، من ذلك مقر إقامة للسياح والزوار، يتوفر على فيلا مجهزة ومطعم الأكلات التقليدية ومقهى ومسبح وغير ذلك.
تغطيات ذات صلة
مغترب يقيم مرفقا للسياحة وتعلم الفروسية ببوسعادة
هل تكسبين مالا أكثر من زوجك؟!
هكذا تقلّصين ميزانية الدخول المدرسي
تامي أمبل.. أمريكية ترعى 14 طفلا وتجني 100 ألف دولار شهرياً
لهذا السبب تواجهين صعوبة في خسارة الوزن؟!
لم يتوان السيد نور الدين دهيناوي، المقيم في فرنسا من 30 سنة، في إعطاء أهمية كبيرة للاستثمار في مسقط رأسه ببوسعادة، من إقامة مشروع لتعليم الفروسية وتربية الخيول العربية الأصيلة، في قالب رياضي وترفيهي، وأكد نور الدين دهيناوي لـ"الشروق" أنه فكّر جديا في إقامة مشروع سياحي ورياضي تتصدره مدرسة لتربية الخيول وتعليم الفروسية، ما جعله يقتني خيولا عربية أصيلة، إضافة إلى تشييد مقر إقامة يتوفر على مختلف الحاجيات والضروريات، حتى يكون تحت تصرف الرياضيين والزوار والسياح. وأكد محدثنا أن هذه المدرسة الخاصة في التدرب على الفروسية تعد الأولى من نوعها على مستوى عاصمة الحضنة، التي يريدها أن تكون في قالب رياضي وترفيهي وسياحي، بدليل إقدامه على تشييد فيلا لإقامة السياح، مجهزة بمختلف الضروريات، من ذلك مطعم للأكلات التقليدية ومرشات حديثة وكافيتريا ومسبح وخيمة تقليدية، إضافة إلى روضة للأطفال وحديقة وغيرها.
وأوضح السيد نور الدين دهيناوي في سياق حديثه إلى "الشروق" أن مشروعه يقع بمنطقة المعذر الفلاحية التي تبعد عن بلدية بوسعادة بنحو 10 كلم، مضيفا أن الجزائر العميقة في حاجة إلى مرافق سياحية بمواصفات متطورة، ما جعله يراهن على هذه الخطوة التي يأمل في نجاحها على ضوء الجهود المبذولة، مراهنا على وقفة جميع الجهات الفاعلة، من ذلك وزير الفلاحة الذي من المرتقب أن يقوم بزيارة لتفقد المكان بمناسبة جولته التفقدية لولاية المسيلة. وفي سياق حديثه معنا، أكد نور الدين دهيناوي أنه سيجعل من هذا المشروع مرفقا مهما لتقديم خدمات نوعية لسكان المنطقة، كما يطمح إلى أن يتحول إلى قبلة للزوار من كل أنحاء الوطن وحتى من الخارج.
ومعلوم أن العديد من الولايات الداخلية عرفت في السنوات الأخيرة تشييد مشاريع ترفيهية واستثمارية بإسهام فعال من رجال الأعمال الخواص، من ذلك إقامة حدائق ومركبات ترفيهية أصبحت قبلة العائلات وتحولت إلى بدائل مهمة للسياحة الساحلية، على غرار ما تعرفه ولايات قسنطينة وباتنة وسطيف وبسكرة وغيرها من الولايات الداخلية للوطن.