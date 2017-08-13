يقدم تفاصيله حصريا لـ "الشروق اليومي" ويصرّح: أجراد يوغرطة يطلق جديده "كرامتي ما تسمحليش"

خصّ خريج برنامجي "ألحان وشباب 4" و"أراب آيدول 3"، أجراد يوغرطة، حصريا "الشروق اليومي"، بجديده المتمثل في سينغل وكليب "كرامتي ما تسمحليش" في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتعتبر أغنية "كرامتي ما تسمحليش"، ثاني أغنية في مشوار "يوبا" بعد مرور عامين من إصدار أولى أغنياته الخاصة "خسرتي الخير". وعن تأخره في إصدار عمل جديد كل هذه المدة صرّح أجراد لـ "الشروق اليومي": "أحب أن آخذ وقتي في اختيار الكلمات واللحن حتى أرضي جمهوري". كاشفا لأول مرة عن مقاطع من أغنيته الجديدة.

وعن مكان تصوير الفيديو- كليب، قال يوغرطة إنه تم تصويره بالكامل في باريس وبعض ضواحي منطقة itenpe التي لا تبعد كثيرا عن عاصمة الجن والملائكة، وذلك بمشاركة ممثلة ذات أصول إيطالية تدعى "روزا" ستجسد دور حبيبته، بينما يلعب الممثل أمين ميموني دور صديق "يوبا"، بالإضافة إلى الممثل محمد مياسي.

يُشار في الأخير إلى أن أغنية وكليب "كرامتي ما تسمحليش" تستغرق نحو 5 دقائق على الشاشة، وهي تصُب في طابع الراي العاطفي.

في سياق آخر، كشف يوغرطة لـ "الشروق اليومي" عن مشروع ألبوم غنائي جديد يشتغل عليه حاليا مع فرقة "قوسطو"، لافتا إلى أنه شارك بالعديد من الحفلات خلال هذه الصائفة، أبرزها مهرجان "أوكارينا" بسلوفينيا ومهرجان "أليغيريا" بالمغرب التي توجت كلها بنجاح وحضور جماهيري لافت.