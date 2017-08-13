أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه لقيام بعض بلديات حزب العدالة والتنمية بنصب تماثيل له، أمام مقر إحدى الجهات الرسمية.
وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية "أُعرب عن أسفي لنصب تمثالي من قِبل بعض بلديات حزبنا، وأؤكد أنّ مثل هذه التصرفات تتنافى مع القيم التي نؤمن بها، فأنا لا أريد تماثيل؛ بل أدعوكم لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين".
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أردوغان يأسف لنصب تماثيل له في بلديات تركية
وكالات
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه لقيام بعض بلديات حزب العدالة والتنمية بنصب تماثيل له، أمام مقر إحدى الجهات الرسمية.
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وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية "أُعرب عن أسفي لنصب تمثالي من قِبل بعض بلديات حزبنا، وأؤكد أنّ مثل هذه التصرفات تتنافى مع القيم التي نؤمن بها، فأنا لا أريد تماثيل؛ بل أدعوكم لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين".