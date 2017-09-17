أثار سخط المتابعين السديس: ترامب والملك سلمان يقودان العالم نحو السلام

اعتبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يقودان العالم نحو السلم والاستقرار"، كما نقل موقع "هاف بوست عربي".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في موقع تويتر، الأحد، تسجيلاً مصوراً لمقابلة أجرتها مع السديس خلال مشاركته في مؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي.

وقال السديس، إن "المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم للتأثير، يقودان بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي، العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء".

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وأشار السديس إلى أن هذا المؤتمر انعقد برعاية من الملك سلمان وابنه محمد ولي العهد.

تصريح السديس أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لإشادته بأمريكا التي أشار مغردون إلى ما اعتبروه تدخلاً كارثياً لها في بلدان عربية، وانتقد آخرون تصريحه رافضين إقحام نفسه في سياسات السعودية.

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