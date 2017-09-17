الخطيب فرّ وتركها.. عصابة أشرار تخطف فتاة من خطيبها بتبسة

عالجت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، الأحد، قضية اختطاف فتاة بالقوة، والاعتداء عليها جسديا وجنسيا من طرف مجهولين.

فحسب مصدر أمني، فإن الفتاة، أقنعها خطيبها، البالغ من العمر 27 سنة، بالتنقل معه، لتزور أهله، وبعد نزولهما من الحافلة، وابتعادهما عن أعين المارة، توقفت سيارة سياحية، من نوع بيجو 406، حيث نزل منها 3 أشخاص، وأشهروا أسلحة بيضاء في وجوههما، حيث فر الخطيب وترك الفتاة بين أيدي أفراد العصابة، الذين قاموا بإجبارها على الركوب، وعصبوا عينيها، وتوجهوا بها نحو منزل مهجور بحي الجرف، حيث قاموا بالاعتداء عليها، بعد حجزها يوما كاملا، ليتم إطلاق سراحها، في وضع صحي متدهور.

وقام خطيبها بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن، التي استمعت كذلك إلى شكوى الفتاة.

وبعد عملية البحث، من طرف عناصر الشرطة، تم توقيف المتهمين الـ3، والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 سنة، حيث وجهت إليهم تهم، تكوين جمعية أشرار والإعداد لارتكاب جناية الاختطاف، تحت طائلة التهديد، باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، متبوعة بممارسة الفعل المخل بالحياء، بالعنف والسرقة.