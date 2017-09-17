أوقفت مصالح الأمن بولاية قسنطينة يوم السبت، كهلا مغربيا، في الأربعين من العمر، تورط في عدد من التجاوزات بينها الهجرة غير الشرعية والتجارة من دون سند قانوني والغش.
إذ عالجت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة قضية الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مثل العسل وزيت الزيتون والثوم وأعشاب معروفة، وعرضها للبيع، وممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري وتشغيل أجنبي دون رخصة، تورط فيها الشيخ الهاشمي صاحب قناة الحقيقة، الغائب عن الجزائر، البالغ من العمر 53 سنة، الذي بالرغم من عدم شرعية محله التجاري الواقع بأحد المراكز التجارية الكبيرة بحي بوالصوف بقسنطينة، قام بتشغيل كهل من جنسية مغربية زعم مداواة مختلف الأمراض، وبخاصة المستعصية منها مثل السرطان، بواسطة الأعشاب الطبيعية بمحله التجاري، بالرغم من أن قرارا صدر في السابق بغلق المتجر نهائيا.
وجاء التوقيف بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة، حيث تمت مراقبة المحل التجاري لعدة مرات، وتم سحب كمية تقدر بنحو 690 كلغ من منتج يتمثل في خلطات عشبية وزيوت يباع البعض منها بمبالغ باهظة لا تقل عن مليون سنتيم، لكونها لا تطابق المعايير والشروط المعمول بها. وتم تشميع هذا المحل بعد عدة قرارات بغلقه، ويعود فتحه إلى سنة 2010 رفقة العديد من المراكز التابعة إلى الشيخ الهاشمي، الذي علّق على متجره لقب الدكتور، وهو غير حاصل على أي شهادة جامعية، وقدم قصاصات من جرائد عن دكتوراه فخرية تسلمها من طرف جمعيات غير معترف بها في العديد من بلاد العالم، قبل أن تنهار إمبراطوريته، فحاول التجديد بالاعتماد على خبرة المغاربة في تجارة الأعشاب.
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تشميع متجر الشيخ الهاشمي بقسنطينة
ب. عيسى
صحافي، ومدير المكتب الجهوي لجريدة الشروق بقسنطينة
أوقفت مصالح الأمن بولاية قسنطينة يوم السبت، كهلا مغربيا، في الأربعين من العمر، تورط في عدد من التجاوزات بينها الهجرة غير الشرعية والتجارة من دون سند قانوني والغش.
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إذ عالجت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة قضية الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مثل العسل وزيت الزيتون والثوم وأعشاب معروفة، وعرضها للبيع، وممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري وتشغيل أجنبي دون رخصة، تورط فيها الشيخ الهاشمي صاحب قناة الحقيقة، الغائب عن الجزائر، البالغ من العمر 53 سنة، الذي بالرغم من عدم شرعية محله التجاري الواقع بأحد المراكز التجارية الكبيرة بحي بوالصوف بقسنطينة، قام بتشغيل كهل من جنسية مغربية زعم مداواة مختلف الأمراض، وبخاصة المستعصية منها مثل السرطان، بواسطة الأعشاب الطبيعية بمحله التجاري، بالرغم من أن قرارا صدر في السابق بغلق المتجر نهائيا.
وجاء التوقيف بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة، حيث تمت مراقبة المحل التجاري لعدة مرات، وتم سحب كمية تقدر بنحو 690 كلغ من منتج يتمثل في خلطات عشبية وزيوت يباع البعض منها بمبالغ باهظة لا تقل عن مليون سنتيم، لكونها لا تطابق المعايير والشروط المعمول بها. وتم تشميع هذا المحل بعد عدة قرارات بغلقه، ويعود فتحه إلى سنة 2010 رفقة العديد من المراكز التابعة إلى الشيخ الهاشمي، الذي علّق على متجره لقب الدكتور، وهو غير حاصل على أي شهادة جامعية، وقدم قصاصات من جرائد عن دكتوراه فخرية تسلمها من طرف جمعيات غير معترف بها في العديد من بلاد العالم، قبل أن تنهار إمبراطوريته، فحاول التجديد بالاعتماد على خبرة المغاربة في تجارة الأعشاب.