تعرّضت للشرطة بهجوم عنيف قبل توقيفها بالعاصمة هكذا أطاحت مكالمة هاتفية بعصابة ترويج الأقراص "القاتلة"

أوقفت الأسبوع الماضي مصالح الشرطة القضائية بمقاطعة الدار البيضاء في العاصمة 17 شخصا، من بينهم قاصران، بعد حادثة اعتداء عنيف قام به المشتبه فيهم أمام مقر جامعة هواري بومدين بباب الزوار ضد عناصر الأمن.

الذين تعرضوا خلال عملية تمشيط في المكان للقصف بواسطة شماريخ وصاعق كهربائي، حتى لا يتمكنوا من عرقلة تهريب مركبة سياحية من قبل تجار المهلوسات، كانت تحتوى على كمية ضخمة من أقراص "البريغابلين" الخاصة بمرض الصرع، أو المعروفة "بالصاروخ" في أوساط المدمنين، حيث تعرض 4 أعوان من عناصر الضبطية القضائية لجروح بسبب الاعتداء.

الوقائع التي تعود لتاريخ 11 سبتمبر الجاري، جاءت إثر مكالمة هاتفية تلقتها عناصر الضبطية القضائية من مواطن، أطلعهم فيها بوجود جماعة من الأشخاص، وبحوزتهم 3 صناديق من الأقراص المهلوسة، يتم عرضها للبيع بضواحي باب الزوار، وعلى إثرها تنقلت دورية للمكان المقصود، أين تعرضت خلال محاولة إيقاف المشتبه فيهم للقصف والاعتداء العنيف.. وقد التمس خلال المحاكمة أمس، ممثل الحق العام عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية بين 50 و100 ألف دج لجميع المتهمين، في انتظار الفصل في الملف خلال الأسبوع المقبل.