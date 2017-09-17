سكيكدة: ضبط فلاحين يسقيان البطاطا بمياه الصرف

نفذّت عناصر أمن دائرة سيدي مزغيش، جنوب سكيكدة، نهار الأربعاء، عملية مداهمة ضدّ احدى المزارع على مستوى سهول مدخل بلدية سيدي مزغيش الفلاحية، ونجحت في توقيف فلاحين اثنين، وحجز عدد من المحركات وعتاد السقي، بينما ضبطت ما يزيد عن الهكتار من منتوج البطاطا، ومساحة واسعة مغروسة بشتائل البصل، مسقية بالمياه القذرة، وقال مصدر الشروق، بأن المعنيين كانا يقومان بسقي منتوج البطاطا وشتائل البصل انطلاقا من مصبّ المياه القذرة أسفل مدينة سيدي مزغيش..

وقامت عناصر الأمن بتتبّع مصدر السقي على مسافة طويلة لتقف على جريمة حقيقية في حق الصحة العمومية، أين تبيّن وجود شخصين يقومان بسقي هذه المزروعات انطلاقا من مصبّ المياه القذرة، ليتم تشكيل لجنة جمعت مصالح الأمن بمفتشية البيئة ومصالح الفلاحة وكذا فرق النظافة والصحة لبلدية سيدي مزغيش، وبعد اقتطاع عينات من المزروعات، تبين من خلال التحاليل بأنها تتوفرّ على نسبة كبيرة من التلوث المضرّ بصحة المستهلك، ليتم على الفور تشكيل لجنة ثانية، تكفلّت بعملية تجريف المحاصيل المسقية من المياه القذرة، بينما تمّ تحويل الموقوفين على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش الابتدائية.