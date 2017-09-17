عبر فضائية مصرية شيخ أزهري يغني لأم كلثوم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ أزهري كفيف، يغني على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية المصرية؛ مما أثار حفيظة المغردين، كما أورد موقع "هاف بوست عربي"، الخميس.

وطلبت شريهان أبو الحسن مذيعة برنامج "ست الحسن"، المذاع على فضائية "أون إي"، من الشيخ إيهاب يونس أن يغني "أغنية من الزمن الجميل"، حسب المذيعة، فردّ عليها بأغنية "لسه فاكر" لأم كلثوم.

المقطع المصور أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية في مصر، ووصل الغضب حتى إلى الشارع المصري ونواديه ومقاهيه، لا لأن الشيخ إيهاب غنى لأم كلثوم فقط وعلى التلفزيون، بل لأنه ظهر بزيه الأزهري والعمامة على رأسه، علماً أنه معروف بلقب "منشد" لا مطرب، وسبق أن شارك غنائياً بفيلم سينمائي مصري أنتجوه باسم "الكنز" هذا العام، وفقاً لموقع "العربية نت".

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