أثارت النسخة الجديدة لدواء Levothyrox الذي يتناوله ملايين المرضى في الجزائر ممن يعانون ضعفا في وظيفة الغدّة الدرقية أو الذين خضعوا لجراحة استئصال الغدّة، الكثير من الأعراض الجانبية والاختلالات الهرمونية من قبيل تشنجات في الساق ودوار وتعب شديد إضافة إلى تساقط الشعر، خاصة بالنسبة للنساء المريضات.
وهي نفسها الأعراض التي اشتكى منها 9 آلاف مريض في فرنسا منذ شهر افريل الماضي وهو تاريخ إصدار المختبر الألماني "ميرك" الذي يصنع الدواء في ليون الفرنسية، حيث تم تقديم شكاوى إلى وزارة الصحة الفرنسية مفادها أن تشنجات وأعراض غير مرغوبة ظهرت على المرضى الذين تناولوا العقار.
وعليه قامت المجموعة –حسب موقع فرانس24- بالإعلان عن عودة الصيغة القديمة للدواء في غضون أسبوعين إلى جميع الصيدليات.
ونقلت وكالة فرانس برس على لسان مدير الأنشطة الصيدلانية البيولوجية أن "جميع الصيدليات ستكون قادرة على الحصول على إمدادات من تجارها بالجملة في غضون أسبوعين من الصيغة القديمة للدواء كما تفعل حاليا مع الصيغة الجديدة. ولكن عودة المرضى إلى الصيغة القديمة لا يُمكن أن يتم إلاّ بواسطة الحصول على وصفة طبية".
من جهتها أكدت الناطقة الرسمية لجمعية "العيش بدون غدة درقية" في لقاء مع إذاعة مونتي كارلو الدولية أن كثيرين قدموا شكوى ضدّه بسبب الإشكالات الهرمونية التي أحدثها لدى مرضى الغدّة الدرقية. وقد أُبلغت السلطات الصحية الفرنسية جمعيتنا أنّ الصيغة الجديدة من دواء levothyrox مضبوطة العيار ولكنّنا تلقينا أيضا شهادات من المرضى يتذمّرون من وضعهم الصحي الذي تراجع بسبب تعاطيهم النسخة الجديدة من العقار".
وأضافت مويال لوندر "بتنا متأكّدين أنّ النسخة الجديدة من دواء Levothyrox أحدثت تشويشا على صعيد التوازن الهرموني واتّضح على ضوء فحوصات الدم. ولذلك قدّم أكثر من 9 آلاف فرنسي بيانا اتّهاميا بحقّ دواءlevothyrox إلى وزارة الصحة الفرنسية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط تستعد لمنع النقاب في المدارس
230 ألف موعد إضافي.. "كوطة" الجزائريين من "الفيزا" قبل نهاية العام
3طوارئ في فندق الأروية الذهبية والجميع يريد لقاء سعداني
4نحو فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا
5الأمن يمنع اعتصام الاحتياطيين الإداريين
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
جمال لعلامي
"ما تشوف عين ما يوجع قلب"!
رشيد ولدبوسيافة
لا "قزع" في المدارس!
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
الفيديو
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
تسعة آلاف مريض أودعوا شكاوى لدى وزارة الصحة الفرنسية
تشنجات وتعب لدى المصابين بالغدة الدرقية بسبب Levothyrox الجديد
آسيا. ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
أثارت النسخة الجديدة لدواء Levothyrox الذي يتناوله ملايين المرضى في الجزائر ممن يعانون ضعفا في وظيفة الغدّة الدرقية أو الذين خضعوا لجراحة استئصال الغدّة، الكثير من الأعراض الجانبية والاختلالات الهرمونية من قبيل تشنجات في الساق ودوار وتعب شديد إضافة إلى تساقط الشعر، خاصة بالنسبة للنساء المريضات.
تغطيات ذات صلة
الجزائريون مرعوبون والحكومة تبحث عن المعجزة!
الاختبارات الكتابية تفرز فائضا في الناجحين وتعقد مهمة الوزارة
تشنجات وتعب لدى المصابين بالغدة الدرقية بسبب Levothyrox الجديد
الأحزاب تسابق الزمن لجمع توقيعات الترشح للمحليات
عام انتظار من أجل شراء سيارة جديدة
وهي نفسها الأعراض التي اشتكى منها 9 آلاف مريض في فرنسا منذ شهر افريل الماضي وهو تاريخ إصدار المختبر الألماني "ميرك" الذي يصنع الدواء في ليون الفرنسية، حيث تم تقديم شكاوى إلى وزارة الصحة الفرنسية مفادها أن تشنجات وأعراض غير مرغوبة ظهرت على المرضى الذين تناولوا العقار.
وعليه قامت المجموعة –حسب موقع فرانس24- بالإعلان عن عودة الصيغة القديمة للدواء في غضون أسبوعين إلى جميع الصيدليات.
ونقلت وكالة فرانس برس على لسان مدير الأنشطة الصيدلانية البيولوجية أن "جميع الصيدليات ستكون قادرة على الحصول على إمدادات من تجارها بالجملة في غضون أسبوعين من الصيغة القديمة للدواء كما تفعل حاليا مع الصيغة الجديدة. ولكن عودة المرضى إلى الصيغة القديمة لا يُمكن أن يتم إلاّ بواسطة الحصول على وصفة طبية".
من جهتها أكدت الناطقة الرسمية لجمعية "العيش بدون غدة درقية" في لقاء مع إذاعة مونتي كارلو الدولية أن كثيرين قدموا شكوى ضدّه بسبب الإشكالات الهرمونية التي أحدثها لدى مرضى الغدّة الدرقية. وقد أُبلغت السلطات الصحية الفرنسية جمعيتنا أنّ الصيغة الجديدة من دواء levothyrox مضبوطة العيار ولكنّنا تلقينا أيضا شهادات من المرضى يتذمّرون من وضعهم الصحي الذي تراجع بسبب تعاطيهم النسخة الجديدة من العقار".
وأضافت مويال لوندر "بتنا متأكّدين أنّ النسخة الجديدة من دواء Levothyrox أحدثت تشويشا على صعيد التوازن الهرموني واتّضح على ضوء فحوصات الدم. ولذلك قدّم أكثر من 9 آلاف فرنسي بيانا اتّهاميا بحقّ دواءlevothyrox إلى وزارة الصحة الفرنسية".