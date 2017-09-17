تسعة آلاف مريض أودعوا شكاوى لدى وزارة الصحة الفرنسية تشنجات وتعب لدى المصابين بالغدة الدرقية بسبب Levothyrox الجديد

أثارت النسخة الجديدة لدواء Levothyrox الذي يتناوله ملايين المرضى في الجزائر ممن يعانون ضعفا في وظيفة الغدّة الدرقية أو الذين خضعوا لجراحة استئصال الغدّة، الكثير من الأعراض الجانبية والاختلالات الهرمونية من قبيل تشنجات في الساق ودوار وتعب شديد إضافة إلى تساقط الشعر، خاصة بالنسبة للنساء المريضات.

وهي نفسها الأعراض التي اشتكى منها 9 آلاف مريض في فرنسا منذ شهر افريل الماضي وهو تاريخ إصدار المختبر الألماني "ميرك" الذي يصنع الدواء في ليون الفرنسية، حيث تم تقديم شكاوى إلى وزارة الصحة الفرنسية مفادها أن تشنجات وأعراض غير مرغوبة ظهرت على المرضى الذين تناولوا العقار.

وعليه قامت المجموعة –حسب موقع فرانس24- بالإعلان عن عودة الصيغة القديمة للدواء في غضون أسبوعين إلى جميع الصيدليات.

ونقلت وكالة فرانس برس على لسان مدير الأنشطة الصيدلانية البيولوجية أن "جميع الصيدليات ستكون قادرة على الحصول على إمدادات من تجارها بالجملة في غضون أسبوعين من الصيغة القديمة للدواء كما تفعل حاليا مع الصيغة الجديدة. ولكن عودة المرضى إلى الصيغة القديمة لا يُمكن أن يتم إلاّ بواسطة الحصول على وصفة طبية".

من جهتها أكدت الناطقة الرسمية لجمعية "العيش بدون غدة درقية" في لقاء مع إذاعة مونتي كارلو الدولية أن كثيرين قدموا شكوى ضدّه بسبب الإشكالات الهرمونية التي أحدثها لدى مرضى الغدّة الدرقية. وقد أُبلغت السلطات الصحية الفرنسية جمعيتنا أنّ الصيغة الجديدة من دواء levothyrox مضبوطة العيار ولكنّنا تلقينا أيضا شهادات من المرضى يتذمّرون من وضعهم الصحي الذي تراجع بسبب تعاطيهم النسخة الجديدة من العقار".

وأضافت مويال لوندر "بتنا متأكّدين أنّ النسخة الجديدة من دواء Levothyrox أحدثت تشويشا على صعيد التوازن الهرموني واتّضح على ضوء فحوصات الدم. ولذلك قدّم أكثر من 9 آلاف فرنسي بيانا اتّهاميا بحقّ دواءlevothyrox إلى وزارة الصحة الفرنسية".