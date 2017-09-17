تركيا على وشك الانتهاء من بناء الجدار الأمني على الحدود السورية

تخطط السلطات التركية للانتهاء من بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود مع سوريا والبالغ طولها 911 كيلومتراً، نهاية سبتمبر الجاري، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الجمعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة التركية الرامية لمنع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري إلى أراضيها وإنهاء عمليات التهريب بين الطرفين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها، إن الجدار الإسمنتي يتم بناؤه وفق نظام تكنولوجي متقدم، ويتضمن أبراجاً وطرقاً للدوريات وأنظمة مراقبة عالية الدقة مدعومة بكاميرات حرارية ورادارات لعمليات الرصد البري.

كما يتمتع الجدار الإسمنتي بأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم بها عن بُعد.

وانتهت الجهات المعنية من بناء 731 كيلومتراً من الجدار البالغ إجمالي طوله 828 كيلومتر، ما عدا أطراف الأنهار الموجودة على طول الحدود التركية السورية (911 كيلومتر).

ويُتوقع الانتهاء من الأعمال بالكامل حتى نهاية الشهر الجاري، وفقاً للمصادر ذاتها.

كما تخطط القوات المسلحة التركية لاستخدام "منطاد ذو محرك" لتحقيق أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وجرى تطوير المنطاد من قبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.