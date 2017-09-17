الوالي للشروق: سنعمل على القضاء نهائيا على مشكل الانقطاع المتكرّر للكهرباء في أدرار

كشف والي أدرار للشروق على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية أدرار.

حيث اطلع على النقائص والمشاكل التي تعترض عمال المحطة والظروف التي يعملون فيها واستمع إلى عرض شامل لإطارات المؤسسة عن أهم الإنجازات التي عرفتها المحطة مؤخرا في توليد الطاقة والإجراءات المتخذة مستقبلا للقضاء على الانقطاع المتكرر للكهرباء التي تشهدها الولاية من جين لأخر.

وكشف الوالي للشروق بأن السلطات المحلية بالتنسيق مع مسؤولي سونلغاز ستعمل على رفع نسبة تغطية الطاقة من 700 كيلو واط إلى 1000 كيلو واط، وستعمل السلطات على تحسين أداء توليد الطاقة بتدعيم المؤسسة المذكورة قصد القضاء نهائيا على انقطاع التيار الكهربائي الذي تعرفه الولاية في عدد من المرات.

والي أدرار وخلال هذه الزيارة قام بزيارة عمل وتفقد قادته إلى عديد المؤسسات التابعة للقطاع وأعطى تعليمات للمسيرين بضرورة العمل على رفع مستوى الخدمة لتحسين أداء هذه المؤسسة الحيوية.