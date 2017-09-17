دعا إلى تعزيز مجالاتها وتوسيعها بوتفليقة: علاقات الجزائر مع السعودية "متميزة"

وصف الرئيس بوتفليقة، العلاقات الجزائرية- السعودية بـ"المتميزة"، مؤكدا حرصه الدائم على تعزيز وتوسيع المجالات التي تجمع البلدين.

وبعث بوتفليقة، السبت، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة إحياء بلاده للذكرى 87 لتأسيسها، مؤكدا حرصه الدائم على تعزيز وتوسيع المجالات التي تشملها العلاقات "المتميزة" التي تجمع بين البلدين.

وجاء في البرقية "يسعدني وبلدكم الشقيق يحتفل بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيس المملكة العربية السعودية أن أتوجه إلى حضرتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأصدق التمنيات بدوام الصحة والهناء، سائلا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والعافية والهناء ويحقق للشعب السعودي الشقيق ما يتطلع إليه من اطراد التقدم والرخاء تحت قيادتكم الحكيمة. وأضاف "هذا وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأنوه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين بلدينا وأؤكد