غوتيريس يؤكد الالتزام بتعجيل مسار التسوية مساهل: لا حلّ في الصحراء الغربية سوى تقرير المصير

أكّد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن مسألة الصحراء الغربية تندرج ضمن مسار تصفية الاستعمار الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة بموجب اللائحة 1514، موضّحا أنه لا يمكن أن تجد حلا دائما لها خارج ممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير.

وجاء ذلك في لقاء بنيويورك، جمع مساهل مع الأمين العام الأممي أنتونيو غوتيريس، على هامش أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع، تمحور حول التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا حول مسائل أخرى هامة مدرجة في أجندة المنظمة، لاسيما الوضع في الصحراء الغربية ومالي وليبيا.

أما فيما يخص الوضع في مالي، فأوضح مساهل لمحاوره أنّ الجزائر ستواصل جهودها قصد جعل الإخوة الماليين ينتهجون طريق الحوار من أجل تجاوز خلافاتهم ومباشرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي. ودعا في ذات السياق الأمم المتحدة إلى التدخل أكثر من أجل تعجيل خروج نهائي من الأزمة في مالي.

وبشأن الوضع في ليبيا، جدد مساهل دعم الجزائر لخارطة الطريق الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا والمقدمة من طرف الممثل الخاص الأممي غسان سلامة، كما جدد التزام الجزائر بمواصلة جهودها لمرافقة الإخوة الليبيين في سعيهم وراء حل سياسي للأزمة في بلادهم عن طريق الحوار و المصالحة الوطنية.