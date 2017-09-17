حي 384 مسكن بالرغاية اشتباكات يومية بين السكان بسبب "السلاسل الحديدية" و"الباركينغ"

وجه سكان حي 384 مسكن بالرغاية نداء عاجلا إلى والي العاصمة، عبد القادر زوخ قصد التدخل لوضع حد لعدد من المظاهر السلبية التي تهدد أمن المواطنين، في ظل اشتعال فتيل النزاعات بين أصحاب السيارات من سكان الحي، والذين استحوذوا على الأرصفة والشوارع قصد ركن سياراتهم، مستعملين السلاسل والأعمدة الحديدية للاستيلاء على مكان.

ويعيش الحي غليانا كبيرا، بسبب هذه المظاهر التي شوهت صورة الحي الذي يشكو أصلا الكثير من المشاكل ومنها الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي الذي يقطع الحي.

ويشهد الحي يوميا الكثير من الشجارات والمناوشات بسبب تسابق أصحاب السيارات للظفر بمكان لركنها، بينما قام بعضهم بالاستيلاء على أماكن خاصة بهم عبر وضع سلاسل وأعمدة حديدية بالأرصفة وساحات الحي دون وجه حق، ولم تفلح الدعوات لنزع الأعمدة والسلاسل الحديدية من الأرصفة ما ينذر بانفجار الوضع في أي لحظة في ظل التزام مصالح البلدية الصمت، رغم إبلاغها من طرف بعض السكان.