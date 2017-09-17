أصدر مجلس قضاء غليزان، الأحد، حكما يقضي ببراءة الشيخ أبو مسلم بلحمر، عن تهم النصب والاحتيال وممارسة الطب بطريقة غير شرعية.
وكان الراقي الشهير قد توبع بالتهم المذكورة، مع توقيف نشاط جمعية "بشائر الشفاء" التي كان يشرف عليها وحجز المواد التي كانت موجودة بمقرها، وهي مواد ومستحضرات تستخدم في الرقية الشرعية، وجاء الحكم بالبراءة، بعد مسار قضائي استقطب اهتمام الرأي العام، لاسيما أن القضية تتعلق بشخص كانت طوابير من المواطنين القادمين من مختلف مناطق الوطن، تنتظم أمام مقره طلبا للرقية الشرعية.
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مجلس قضاء غليزان يبرئ الشيخ بلحمر
س. ع
أصدر مجلس قضاء غليزان، الأحد، حكما يقضي ببراءة الشيخ أبو مسلم بلحمر، عن تهم النصب والاحتيال وممارسة الطب بطريقة غير شرعية.
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وكان الراقي الشهير قد توبع بالتهم المذكورة، مع توقيف نشاط جمعية "بشائر الشفاء" التي كان يشرف عليها وحجز المواد التي كانت موجودة بمقرها، وهي مواد ومستحضرات تستخدم في الرقية الشرعية، وجاء الحكم بالبراءة، بعد مسار قضائي استقطب اهتمام الرأي العام، لاسيما أن القضية تتعلق بشخص كانت طوابير من المواطنين القادمين من مختلف مناطق الوطن، تنتظم أمام مقره طلبا للرقية الشرعية.