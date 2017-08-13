ترشح مجدد العشرات من الأميار الحاليين والسابقين للانتخابات المحلية بولاية البويرة، وأحصت "الشروق" وجود أكثر من 97 من المنتخبين السابقين والحاليين والأميار في العهدة الحالية يحاولون تجريب حظهم في العودة إلى الواجهة من جديد، رغم أنهم متابعون قضائيا، وهذا في انتظار ما يسفر عنه غربال الإدارة الذي سيطهر الكثير من القوائم من المترشحين ويضع حدا لمغامرات هؤلاء.
يعيش أغلبية المترشحين للانتخابات المحلية بالبويرة على أعصابهم خوفا من المقصلة، خاصة الذين تسابقوا إلى احتلال رؤوس القوائم أو واحتلال أماكن متقدمة من أجل خدمة مصالحهم الخاصة وفقط، بعيدا عن خدمة السكان وحل مشاكل البلديات، خاصة أن المجالس البلدية أضحت تدر امتيازات عدة على المنتخبين، ويتعلق الأمر بالأحزاب الغريمة الأفلان والارندي والارسيدي والافافاس، حيث تصدر الأميار الحاليون أو السابقون القوائم الانتخابية، رغم أن بعضهم مسبوقون قضائيا بجرائم اختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، إلا أن مقص الإدارة سيكون لهم بالمرصاد تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية.
وبولاية البويرة تصنع مرة أخرى بلدية العجيبة الاستثناء بتصدر الأميار السابقين قوائم الترشحات، حيث يتصدر قائمة الارندي المير السابق كريم خديس الذي قام بشل المجلس لمدة 4 سنوات الماضية وقدم استقالة جماعية بعد ذلك، أما قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية يتصدرها المير السابق قاسم احمد، فيما يتصدر المير الحالي بعنون حميش قائمة الافلان والذي قام بشل المجلس لمدة 3 سنوات ليصبح بعد ذلك رئيسا. ومن جهته يتصدر قائمة حزب التنمية المحامي عمراني اكلي، فيما يتصدر قائمة أخرى عكنوش حميد.
أما على مستوى بلدية تاغزوت، والتي تشهد هي الأخرى تخلفا تنمويا رهيبا، فقد ترشح مجدد المير الحالي المنتمي إلى الافالان شعبان شاوش مسعود لإعطاء انطلاقة جديدة للتنمية المحلية، كما تصدر سيلام موسى المير السابق لتاغزوت والذي عمر في البلدية لمدة 13 سنة قائمة الارندي، ويعتبر الشاب مزيود علي من مواليد 1980، وهو طبوغرافي أصغر متصدر لقائمة الافافاس بتاغزوت.
وبالجهة الشرقية للبويرة، وبالضبط ببئر اغبالو ترشح مجددا المير الحالي طمعا في عهدة أخرى كما تصدر أيضا مير المقراني قائمة الأفلان بهذه البلدية.
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عشرات الأميار والمنتخبين السابقين يترشحون للمحليات بالبويرة
فاطمة عكوش / رحاب. ع
ترشح مجدد العشرات من الأميار الحاليين والسابقين للانتخابات المحلية بولاية البويرة، وأحصت "الشروق" وجود أكثر من 97 من المنتخبين السابقين والحاليين والأميار في العهدة الحالية يحاولون تجريب حظهم في العودة إلى الواجهة من جديد، رغم أنهم متابعون قضائيا، وهذا في انتظار ما يسفر عنه غربال الإدارة الذي سيطهر الكثير من القوائم من المترشحين ويضع حدا لمغامرات هؤلاء.
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يعيش أغلبية المترشحين للانتخابات المحلية بالبويرة على أعصابهم خوفا من المقصلة، خاصة الذين تسابقوا إلى احتلال رؤوس القوائم أو واحتلال أماكن متقدمة من أجل خدمة مصالحهم الخاصة وفقط، بعيدا عن خدمة السكان وحل مشاكل البلديات، خاصة أن المجالس البلدية أضحت تدر امتيازات عدة على المنتخبين، ويتعلق الأمر بالأحزاب الغريمة الأفلان والارندي والارسيدي والافافاس، حيث تصدر الأميار الحاليون أو السابقون القوائم الانتخابية، رغم أن بعضهم مسبوقون قضائيا بجرائم اختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، إلا أن مقص الإدارة سيكون لهم بالمرصاد تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية.
وبولاية البويرة تصنع مرة أخرى بلدية العجيبة الاستثناء بتصدر الأميار السابقين قوائم الترشحات، حيث يتصدر قائمة الارندي المير السابق كريم خديس الذي قام بشل المجلس لمدة 4 سنوات الماضية وقدم استقالة جماعية بعد ذلك، أما قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية يتصدرها المير السابق قاسم احمد، فيما يتصدر المير الحالي بعنون حميش قائمة الافلان والذي قام بشل المجلس لمدة 3 سنوات ليصبح بعد ذلك رئيسا. ومن جهته يتصدر قائمة حزب التنمية المحامي عمراني اكلي، فيما يتصدر قائمة أخرى عكنوش حميد.
أما على مستوى بلدية تاغزوت، والتي تشهد هي الأخرى تخلفا تنمويا رهيبا، فقد ترشح مجدد المير الحالي المنتمي إلى الافالان شعبان شاوش مسعود لإعطاء انطلاقة جديدة للتنمية المحلية، كما تصدر سيلام موسى المير السابق لتاغزوت والذي عمر في البلدية لمدة 13 سنة قائمة الارندي، ويعتبر الشاب مزيود علي من مواليد 1980، وهو طبوغرافي أصغر متصدر لقائمة الافافاس بتاغزوت.
وبالجهة الشرقية للبويرة، وبالضبط ببئر اغبالو ترشح مجددا المير الحالي طمعا في عهدة أخرى كما تصدر أيضا مير المقراني قائمة الأفلان بهذه البلدية.