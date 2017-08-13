اجتماع وزاري لشرح الرؤية الجديدة ميهوبي: الاستثمار السينمائي أولوية وزارة الثقافة

كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الثلاثاء، عقد اجتماع وزاري مصغر لعرض وشرح ومناقشة الاستراتيجية القطاعية الجديدة بعد اطلاعه على الإثراءات التي ضمنتها مقترحات المنتجين السينمائيين المحترفين، لتتخذ فيما بعد إجراءات عملية لتحسين البيئة التي ستشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنشاء بعض المدن السينمائية.

وقال ميهوبي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن قطاعه "يؤسس في الوقت الحالي لمرحلة انتقالية ضمن ما يسمى بالإصلاح الثقافي في بلادنا لجعل هذا القطاع رافد من روافد الاقتصاد الوطني في وقت لاحق".

وأشار الوزير إلى أن مخطط عمل الحكومة يحدد أكثر من 10 محاور تتضمن تحفيزات يستفيد منها الراغبون في الاستثمار الثقافي سيما السينما باعتبارها أكثر المجالات المدرة للثروة وأهمها بروزا في تحقيق نتائج اقتصادية ناجعة.

وقال ميهوبي "هدفنا هو إنشاء 5 فضاءات كبرى للصناعة السينماتوغرافية، وقد وقع الاختيار على منطقتين في الشمال وأخرى في السهوب وفي الجنوب"، مشيرا إلى أن "الجزائر بلد يزخر بتنوع طبيعي يسمح له بأن يكون وجهة هامة للإنتاج السينمائي".

وأفاد وزير الثقافة بتسجيل مشاركة قياسية لأكثر من 51 دولة وأزيد من 950 دار نشر في معرض الكتاب في الـ 25 أكتوبر القادم، حيث ستكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف هذه الطبعة التي ستكتسي بعدا دوليا آخر باستضافة الصين وروسيا، إلى جانب المشاركة النوعية لعدد كبير من الأدباء والكتاب على غرار الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي.

وحول برنامج الحركة الثقافية تزامنا وانطلاق الدخول الاجتماعي، أعلن ميهوبي عن انطلاق فعاليات مهرجان الشريط المرسوم بعد أسبوع برياض الفتح وستكون فرنسا ضيفة شرف هذه الطبعة.

وأشار بأن الجزائر ستحظى بشرف الضيافة في 3 مهرجانات سينمائية 2 منها في فرنسا على أن تكون ضيفة شرف بامتياز في مهرجان قرطاج الدولي بتونس بدءا من الـ 4 نوفمبر القادم.

وستحتضن دار الأوبرا الطبعة الـ10 لمهرجان الموسيقى السمفونية بين الـ14 والـ18 أكتوبر القادم بمشاركة عديد الدول وتنظيم معرض دولي للفنون التشكيلية في الـ26 أكتوبر في نسخته الأولى التي ستؤسس لسوق بيع اللوحات الزيتية، حسب الوزير.

كما ستكون الجزائر ضيفة شرف معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في جانفي 2018 ببرنامج ثري يبرز تنوع الثقافة الجزائرية.