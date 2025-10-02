آخر سفن أسطول الصمود العالمي تواصل الإبحار نحو شواطئ غزة (فيديو)

تواصل سفينة تركية ضمن أسطول الصمود العالمي لفكّ الحصار عن غزة، الإبحار نحو شواطئ القطاع. بعد أن غيّرت مسارها لتجنّب اعتراضها من طرف الاحتلال.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء الخميس، أن السفينة التركية “مارينيت”، أصبحت “آخر سفن الأسطول التي لا تزال تُبحر نحو غزة”. وهذا إلى غاية الساعة 19:30 بتوقيت غرينيتش.

ونقلت شبكة “TRT” التركية الرسمية عن قبطان سفينة “مارينيت” عمر فاروق نارلي قوله:”تستمرّ رحلتنا نحو غزة. لأننا سلكنا طريقا بديلا أمس”.

وتابع المتحدث يقول:”نجونا من الهجمات الإسرائيلية، وما يقارب 10 سفن من سفننا تواصل رحلتها لكسر الحصار عن قطاع غزة”.

لكن الموقع المخصّص لتتبّع سفن أسطول الصمود العالمي، يظهر استمرار سفينة “مارينيت” وحدها في الإبحار. وذلك على مستوى المياه الدولية قبالة سواحل مصر.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد أكدت في وقت سابق، أن “سفينة مارينيت ما زالت تبحر باتجاه غزة، لكنها بعيدة. بعد التحاق متأخر (بالأسطول) بسبب أعطال فنية”.

كما أشار المصدر ذاته إلى ظهور سفينة “ميكينو” داخل المياه الإقليمية الفلسطينية على بعد 8 أميال من غزة. “في حدث غير مسبوق منذ 20 عامًا من الحصار”.

“ولم يتأكد بعد، إن كان وصولها وتوقّفها هناك فعليًا، أو نتيجة خلل تقني، أو أن تعرّضت للاقتياد بعد اعتراضها من قبل قوات الاحتلال”، يوضح المصدر.

بالمقابل، تم تأكيد اعتراض وقرصنة معظم سفن الأسطول في وقت متأخر من مساء الأربعاء، باستثناء السفينتين المذكورتين، وسفينتان أخريتان “ابتعدتا لكونها سفن دعم”.