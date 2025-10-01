أسطول الصمود العالمي يتقدّم نحو شواطئ غزة (مباشر)

رغم محاصرته من سفن الاحتلال

يشرف “أسطول الصمود العالمي” لفكّ الحصار عن غزة، على الاقتراب من شواطئ القطاع. وسط حالة تأهب قصوى، بعد محاصرته من سفن وزوارق حربية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني.

ووفق ما نقلته قناة الجزيرة، فقد تعرّضت سفينتا “ألما” و”سيريوس” من سفن أسطول الصمود العالمي إلى الاعتراض من طرف بحرية الاحتلال، مع اعتقال طاقمي السفينتين.

وأكد “أسطول الصمود العالمي” في حدود الساعة 18:25 بتوقيت غرينيتش، أنه “يواصل تقدّمه بثبات نحو غزة. ولم يتبقَّ سوى 81 ميلًا بحريًا على كسر الحصار”. بعد أن حاولت بحرية الاحتلال توجيهه إلى تغيير مساره نحو ميناء أسدود المحتلة، بحجة تفتيش المساعدات.

واقتربت سفن حربية تابعة لقوات الاحتلال مساء الأربعاء، من أسطول الصمود العالمي. وقامت بالتشويش على وسائل الاتصال وكاميرات المراقبة على متن سفن الأسطول.

وقالت هيئة التسيير العالمي للأسطول، إنها تلقّت اتصالات عبر أجهزة اللاسلكي من سفن الاحتلال. تحذّرها من مواصلة الإبحار نحو شواطئ غزة، وتهدّد باعتقال المشاركين.

كما لجأت قوات الاحتلال، إلى “بث مواد دعائية ترتبط بالسابع من أكتوبر عبر اللاسلكي (على مسامع المشاركين في الأسطول)”، يضيف المصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، تمّ رصد نحو 20 سفينة حربية صهيونية كانت تقترب من الأسطول، وفق ما أكده مراسل “الشروق” المشارك في الأسطول على متن السفينة “أمستردام”.

كما تحدث مراسل “الشروق” عن رصد ألغام بحرية، يعتقد أن قوات الاحتلال تكون قد زرعتها لإغراق سفن الأسطول، قبل وصولها إلى مياه القطاع.

وانطلق “أسطول الصمود العالمي” نهاية أوت الماضي، محمّلا مساعدات غذائية وطبية على متن 45 سفينة. تقلّ ناشطين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية من أكثر من 40 دولة بينها الجزائر.