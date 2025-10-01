للمرة الــ15 على التوالي.. الاحتلال يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في غزة

عدوان مستمرّ على المستشفيات في غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني جريمة جديدة في غزة، بقصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع.

وحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، فقد أسفر القصف عن “وقوع إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة. كما شكّل تهديدا مباشرا لحياة العشرات من المرضى داخل المستشفى”.

“إضافة إلى تعريض حياة أكثر من 70 صحفيا وإعلاميا للخطر. إذ وقع القصف على بُعد أمتار قليلة منهم. أثناء تغطيتهم المباشرة للأحداث وتطورات الإبادة والعدوان والتهجير القسري”، يضيف المصدر.

وقال المكتب الإعلامي إن “الاستهداف هو الاعتداء الخامس عشر على المستشفى ذاته، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. في تكرار ممنهج، يعكس إصرار الاحتلال الواضح على استهداف المنظومة الصحية في القطاع”.