آيت مسعودان يبحث انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لبحوث السرطان

خلال استقباله مديرة المركز بالجزائر العاصمة

بحث وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان مع مديرة المركز الدولي لبحوث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، البروفيسور إليزابيث وايدرباس، آفاق انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لبحوث السرطان بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب العلمية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين يوم أمس السبت، 13 جوان، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على هامش أشغال اللقاء العلمي الدولي حول البحث في مجال السرطان، المنظم من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وأشاد آيت مسعودان في مستهل اللقاء بالدور الذي يضطلع به المركز الدولي لبحوث السرطان في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة السرطان وتعزيز البحث العلمي وتطوير المعارف المرتبطة بالوقاية والتشخيص والعلاج، وفقا لما أفادت به الوزارة.

كما استعرض واقع المنظومة الصحية الوطنية والإصلاحات التي يشهدها القطاع، لاسيما في مجال تحديث أنظمة المعلومات الصحية وتطوير الرقمنة، مبرزًا أهمية تعميم الملف الطبي الإلكتروني والمعرّف الوطني للصحة في توفير بيانات صحية موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تطوير البحث العلمي والسريري وتحسين جودة التكفل بالمرضى.

كما أكد الوزير أن البحث العلمي والبحث السريري يشكلان أحد المحاور الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته للفترة 2025-2035.

وشدد الوزير على الدور الذي تؤديه الصحة الجوارية في مجال الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض لا سيما السرطان من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتكثيف حملات التوعية والتحسيس والفحص المبكر.

الطرفان تناولا كذلك خلال اللقاء، “سبل تعزيز مجالات البحث السريري وتطوير سجلات السرطان، وإعداد خارطة طريق للكشف المبكر والتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي ستباشره الجزائر خلال سنة 2026-2027، فضلاً عن بحث آفاق انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لبحوث السرطان بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب العلمية.”

البروفيسور إليزابيث وايدرباس أشادت بالجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير منظومتها الصحية لا سيما في مجال الوقاية وتعزيز الرعاية الصحية الجوارية، مؤكدة أهمية مواصلة الاستثمار في برامج الكشف المبكر والتوعية الصحية والبحث العلمي، مؤكدة استعداد المركز الدولي لبحوث السرطان لمرافقة الجزائر من خلال الدعم العلمي والمنهجي، وتعزيز التكوين لفائدة الباحثين الشباب، وتطوير التعاون البحثي والشراكات الدولية، حسب ذات المصدر.