آيت نوري يساهم في اعتلاء مانشستر سيتي ريادة ترتيب “البريميرليغ”

لعب 65 دقيقة وظهر بمستوى ثابت أمام بيرنلي

ساهم اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام بيرنلي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم واعتلاء الصدارة مؤقتا.

وظهر آيت نوري بمستوى ثابت طوال الدقائق التي لعبها، حيث أبان عن صلابة دفاعية كبيرة وانضباط تكتيكي واضح، إلى جانب مساهماته الفعالة في بناء اللعب من الخلف، ما يعكس تطوره اللافت في الفترة الأخيرة. ونجح مدافع “الخضر” في الحد من خطورة الجهة التي يشغلها، مؤكدا قدرته على التأقلم مع نسق المباريات العالية والمنافسة القوية في “البريمرليغ”.

ورغم خروجه في الدقيقة الـ65، إلا أن بصمته كانت واضحة في اللقاء، بعدما قدم مردودا إيجابيا نال على إثره تنقيط 6.8 من موقع “صوفا سكور”.