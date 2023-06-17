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الجزائر
لفائدة التلاميذ والأطقم الادارية والتربوية بالتعاون مع الأمن

أبواب مفتوحة حول المخدرات في الدخول المدرسي المقبل

خ. م
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أبواب مفتوحة حول المخدرات في الدخول المدرسي المقبل
أرشيف
وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، عن تنظيم أبواب مفتوحة في الدخول المدرسي المقبل، لفائدة التلاميذ والأطقم الادارية والتربوية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حول ظاهرة المخدرات، من خلال تنظيم عدة أنشطة تربوية وثقافية، فضلا عن متابعة التلاميذ نفسيا وبيداغوجيا بالتنسيق مع وحدات الكشف والمتابعة الموجودة بالمتوسطات والثانويات وتفعيل دور النوادي المدرسية.
وجاء ذلك خلال إشرافه بالجزائر العاصمة على افتتاح فعاليات التظاهرة الرياضية الوطنية “كيدس اتليتك المدرسي” التي تهدف إلى رفع الوعي لدى التلاميذ بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية منها.
وخلال افتتاح هذه التظاهرة الوطنية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية ، تحت شعار “نعم للرياضة ..لا للمخدرات”، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي، نور الدين غوالي وعدد من أعضاء الحكومة، أوضح بلعابد أن هذه التظاهرة تهدف إلى”رفع الوعي لدى التلاميذ بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية منها وكذا إبراز أهمية الرياضة في الحفاظ على صحتهم”.
وبالمناسبة، التي تأتي في اطار الاحتفال بالذكرى الـ 60 للاستقلال، استعرض بلعابد المخطط القطاعي لمكافحة هذه الآفة والوقاية منها والذي يستهدف -كما قال- تلاميذ مختلف المستويات التعليمية ويتضمن عدة نشاطات من بينها دروس تحسيسية، توزيع الملصقات على التلاميذ حول الوقاية من هذه السموم، اضافة إلى تنظيم أعمال ثقافية ورياضية وانجاز أعمال فنية من طرف تلاميذ مدرسة الفنون حول الموضوع.
وفي ذات المنحى، أشار الوزير إلى استغلال الأيام الوطنية والعالمية المختلفة، على غرار اليوم العالمي للصحة، اليوم العالمي بدون تدخين، عيد الطفولة واليوم العالمي لمكافحة المخدرات في اطار هذه الحملة.
ومن جهة أخرى، تطرق بلعابد إلى أهمية “القرار التاريخي” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي باستحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية بقطاع التربية وتوظيف 12 ألف أستاذ متخصص لتأطير التربية الرياضية والبدنية في مرحلة التعليم الابتدائي بدءا من الموسم الدراسي المقبل، معتبرا اياها “خطوة استراتيجية حاسمة” وأحد معالم التأسيس لمدرسة الجودة.

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